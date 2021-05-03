У Лаврова сделали заявление о сценарии для РФ в случае отключения от SWIFT

Россия изучает последствия для государства в случае отключения от SWIFT / Reuters

На данный момент сценарий, при котором Россия остается без международной межбанковской платежной системы SWIFT, рассматривается как гипотетический. Москва прорабатывает варианты снижения рисков в случае, если ситуация станет реальностью, и изучает возможность применения в качестве альтернативы "Системы передачи финансовых сообщений" Банка России. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова..

В интервью RT она рассказала о том, что ведомства изучают возможности минимизации рисков и экономических издержек при подобном развитии событий.

"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее, ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам",- сказала Захарова.Читайте такжеУ Лаврова объяснили действия России в случае отключения от SWIFT

Также она добавила, что среди возможных альтернативных инструментов Москва рассматривает применение "Системы передачи финансовых сообщений" Банка России, и ее интеграции с европейскими, иранскими и китайскими аналогами.

"В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS",- подчеркнула Мария Захарова.

Отключение России от SWIFT