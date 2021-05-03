У Лаврова сделали заявление о сценарии для РФ в случае отключения от SWIFT

В МИД России не исключают отключения Москвы от международной межбанковской платежной системы SWIFT.
На данный момент сценарий, при котором Россия остается без международной межбанковской платежной системы SWIFT, рассматривается как гипотетический. Москва прорабатывает варианты снижения рисков в случае, если ситуация станет реальностью, и изучает возможность применения в качестве альтернативы "Системы передачи финансовых сообщений" Банка России. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова..
В интервью RT она рассказала о том, что ведомства изучают возможности минимизации рисков и экономических издержек при подобном развитии событий.
"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее, ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам",- сказала Захарова.Читайте такжеУ Лаврова объяснили действия России в случае отключения от SWIFT
Также она добавила, что среди возможных альтернативных инструментов Москва рассматривает применение "Системы передачи финансовых сообщений" Банка России, и ее интеграции с европейскими, иранскими и китайскими аналогами.
"В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами – европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS",- подчеркнула Мария Захарова.
Отключение России от SWIFT
- Лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер ранее заявил, что Запад должен отключить Россию от SWIFT в случае новой военной агрессии России против Украины.
- В Госдуме России подвергли критике слова Вебера и заявили, что такое заявление является "популистским" и "безосновательным".
- Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 апреля во время своего визита в Иран сказал местному изданию IRNA о том, что Москва стремится отказаться от доллара при международных расчетах и изучает ситуацию с заменой платежных систем Запада.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 29 апреля заверил, что Россия в случае отключения от SWIFT сумеет найти альтернативу платежной системе в краткосрочной перспективе.