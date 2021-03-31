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Гризлов заявив про "секрет" України щодо "особливого статусу" Донбасу

31 березня 2021, 23:25

У Москві стверджують, що перемовини щодо Донбасу не призведуть до успіху в тому випадку, якщо Україна не буде домовлятися з бойовиками "ЛДНР".

Борис Гризлов
Питання "особливого статусу" Донбасу не обговорюється з 2015 року - Гризлов / Кремль

Глава російської делегації у ТКГ Борис Гризлов стверджує, що перемовини про "особливий статус" Донбасу не ведуться вже 6 років. Причому це питання нібито є секретним. За його словами, через недовіру України і ОРДЛО виникає глухий кут у перемовинах про перемир'я в регіоні, повідомляє РИА Новости.

Як стверджує політик, українська сторона не озвучує на перемовинах свою позицію щодо ситуації з "особливим статусом" Донбасу. Дискусії з цього питання немає з березня 2015 року.

"Однак всупереч Мінським угодам діалог про майбутній статус Донбасу так і не розпочато з 9 березня 2015 року. Україна тримає позицію з цього питання в глибокому секреті", - сказав Гризлов.

Згідно з позицією Москви, компромісу на перемовинах не буде допоки, доки Київ не піде на діалог з представниками ОРДЛО.читайте такожПутін згоден зустрітися з Зеленським, але за однієї умови - Пєсков

"Без виконання тих політичних зобов'язань, які київська влада прийняла на себе в рамках Мінських угод, через взаємну недовіру України і Донбасу буде, як і раніше, виникати тупикова ситуація у перемовинах", - підкреслив Борис Гризлов.

Перемовини щодо Донбасу

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