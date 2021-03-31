Гризлов заявив про "секрет" України щодо "особливого статусу" Донбасу

У Москві стверджують, що перемовини щодо Донбасу не призведуть до успіху в тому випадку, якщо Україна не буде домовлятися з бойовиками "ЛДНР".
Глава російської делегації у ТКГ Борис Гризлов стверджує, що перемовини про "особливий статус" Донбасу не ведуться вже 6 років. Причому це питання нібито є секретним. За його словами, через недовіру України і ОРДЛО виникає глухий кут у перемовинах про перемир'я в регіоні, повідомляє РИА Новости.
Як стверджує політик, українська сторона не озвучує на перемовинах свою позицію щодо ситуації з "особливим статусом" Донбасу. Дискусії з цього питання немає з березня 2015 року.
"Однак всупереч Мінським угодам діалог про майбутній статус Донбасу так і не розпочато з 9 березня 2015 року. Україна тримає позицію з цього питання в глибокому секреті", - сказав Гризлов.
Згідно з позицією Москви, компромісу на перемовинах не буде допоки, доки Київ не піде на діалог з представниками ОРДЛО.читайте такожПутін згоден зустрітися з Зеленським, але за однієї умови - Пєсков
"Без виконання тих політичних зобов'язань, які київська влада прийняла на себе в рамках Мінських угод, через взаємну недовіру України і Донбасу буде, як і раніше, виникати тупикова ситуація у перемовинах", - підкреслив Борис Гризлов.
Перемовини щодо Донбасу
- Президент України Володимир Зеленський 26 березня висловив співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових в результаті загострення Росією конфлікту на Донбасі і закликав усіх лідерів країн нормандського формату докласти зусиль до збереження режиму перемир'я на сході України.
- 31 березня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Глава української делегації Леонід Кравчук запропонував досягти домовленостей про нове перемир'я з 1 квітня. Однак російська сторона не підтримала таку ініціативу.
- За словами спікера делегації Києва у ТКГ Олексія Арестовича, росіяни заявили, що вжитих заходів достатньо для домовленостей щодо перемир'я на Донбасі, тоді як в нових заходах немає необхідності.
- Голова делегації РФ у ТКГ Борис Гризлов звинуватив Україну в спробі переписати Мінські угоди і заявив, що ЗСУ повинні були видати наказ про припинення вогню в липні 2020 року.