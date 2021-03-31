Грызлов объявил о "секрете" Украины по "особому статусу" Донбасса

Вопрос "особого статуса" Донбасса не обсуждается с 2015 года - Грызлов / Кремль

Глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов утверждает, что переговоры об "особом статусе" Донбасса не ведутся уже 6 лет. Причем Киева этот вопрос якобы является секретным. По его словам, по причине недоверия Украины и ОРДЛО возникает тупик в переговорах о перемирии в регионе, сообщает РИА Новости.

Как утверждает политик, украинская сторона не озвучивает на переговорах свою позицию относительно ситуации с "особым статусом" Донбасса. Дискуссии по этому вопросу нет с марта 2015 года.

"Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете", - сказал Грызлов.

Согласно позиции Москвы, компромисса в переговорах не будет до тех пор, пока Киев не пойдет на диалог с представителями ОРДЛО.Читайте такжеПутин согласен встретиться с Зеленским, но при одном условии - Песков

"Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах", - подчеркнул Борис Грызлов.

Переговоры по Донбассу