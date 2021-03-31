Грызлов объявил о "секрете" Украины по "особому статусу" Донбасса

В Москве утверждают, что переговоры по Донбассу не приведут к успеху в том случае, если Украина не будет договариваться с боевиками "ЛДНР".
Глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов утверждает, что переговоры об "особом статусе" Донбасса не ведутся уже 6 лет. Причем Киева этот вопрос якобы является секретным. По его словам, по причине недоверия Украины и ОРДЛО возникает тупик в переговорах о перемирии в регионе, сообщает РИА Новости.
Как утверждает политик, украинская сторона не озвучивает на переговорах свою позицию относительно ситуации с "особым статусом" Донбасса. Дискуссии по этому вопросу нет с марта 2015 года.
"Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете", - сказал Грызлов.
Согласно позиции Москвы, компромисса в переговорах не будет до тех пор, пока Киев не пойдет на диалог с представителями ОРДЛО.Читайте такжеПутин согласен встретиться с Зеленским, но при одном условии - Песков
"Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах", - подчеркнул Борис Грызлов.
Переговоры по Донбассу
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных в результате обострения Россией конфликта на Донбассе и призвал всех лидеров стран нормандского формата приложить усилия к сохранению режима перемирия на востоке Украины.
- 31 марта состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил достичь договоренностей о новом перемирии с 1 апреля. Однако российская сторона не поддержала данную инициативу.
- По словам спикера делегации Киева в ТКГ Алексея Арестовича, россияне заявили, что принятых мер достаточно для договоренностей по перемирию на Донбассе, тогда как в новых мероприятиях нет необходимости.
- Председатель делегации РФ в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в попытке переписать Минские соглашения и заявил, что ВСУ должны были издать приказ о прекращении огня в июле 2020 года.