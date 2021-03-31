Грызлов сделал заявление о Донбассе, выступив с обвинением в адрес ВСУ

Украина игнорирует инициативы ОРДЛО по Донбассу - Грызлов / УНИАН

Глава делегации РФ в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в невыполнении обязательств относительно урегулирования конфликта на востоке страны. Он утверждает, что руководство ВСУ еще 8 месяцев назад должно было издать приказы о прекращении огня на базе согласованных 22 июля прошлого года мероприятий по перемирию в регионе. Украина якобы пытается переписать Минские соглашения и игнорирует позицию ОРДЛО, сказал политик российским журналистам, сообщает РИА Новости.

Российский представитель утверждает, что ситуация с режимом безопасности на Донбассе не стала лучше. По его словам, ВСУ должны были еще в июле издать приказ о прекращении огня в соответствии с договоренностями сторон.

"Руководство Вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями", - сказал Грызлов.

В России считают, что предложением о введении нового режима перемирия Украина якобы показала невыполнение предыдущих договоренностей. Киев игнорирует предложения представителей боевиков "ЛДНР" и пытается "переписать Минские соглашения".Читайте такжеПутин согласен встретиться с Зеленским, но при одном условии - Песков

"Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в контактной группе, ни в "нормандском формате" ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта", - подчеркнул Грызлов.

Нарушение режима перемирия на Донбассе