Як проходила історична зустріч Байдена з "вбивцею" Путіним в Женеві

Всі деталі першої особистої зустрічі Джозефа Байдена і Володимира Путіна президентів США та Російської Федерації.
Сьогодні, 16 червня президент Росії Володимир Путін зустрічався з президентом США Джо Байденом у Женеві.
Главред в текстовій онлайн трансляції розповідає всі подробиці зустрічі Байдена і Путіна.
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Путин дает пресс-конференция по итогам встречи
Байден покинул виллу Ла-Гранж.
Переговоры Байдена и Путина в расширенном формате закончились, сообщает Bloomberg со ссылкой на сведения Белого дома.
Путин и Байден начали переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций США и РФ.
К Байдену присоединились:
- госсекретарь США Энтони Блинкен;
- советник по национальной безопасности Джейк Салливан;
- заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд;
- главный советник Совета национальной безопасности из России Эрик Грин;
- Джон Салливан, посол США в России.
К Путину присоединились:
- министр иностранных дел России Сергей Лавров;
- посол России в США Анатолий Антонов;
- глава Генштаба РФ Валерий Герасимов;
- заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак;
- спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Переговоры Байдена и Путина в узком составе закончились, сообщили РИА Новости в Кремле.
Байден и Путин встретились у виллы Ла-Гранж и пожали друг другу руки.
Путин долетел до Женевы
Корреспондент BBC с места событий. Показал виллу 18-го века, где будут общаться президенты, и провел параллели между сегодняшним саммитом и встречей Горбачева и Рейгана в Рейкьявике в 1985 году.
Outside Villa La Grange in Geneva, where the Biden-Putin summit will be taking place. Thanks @BBCWillVernon@BBCNews@BBCWorldpic.twitter.com/wWdIv0357h— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) June 16, 2021
Вот так Путина встречают в Женеве. Перфоманс устроили в защиту Навального, которого Путин держит в тюрьме.
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Эксперт по вопросам международной политики Илия Куса ранее специально для Главреда подробно рассказал, что могут обсуждать Байден и Путин.
Главное - встреча двух президентов будет иметь международную подоплёку, а не украинскую. Другими словами, оба лидера встретятся не потому, что им срочно надо обсудить Украину, а по более глобальным вопросам, давно назревшим в двусторонних отношениях. В своих многочисленных выступлениях президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен говорили, что цель саммита не только и не столько Украина, сколько попытка выйти из переговорного и мировоззренческого тупика в отношениях с Россией, найти хоть какие-то точки соприкосновения и выстроить, как сказал Байден, "предсказуемые и стабильные" отношения с РФ.
Полная статья: Дружба против Китая и риски для Украины: чего ждать от встречи Байдена-Путина
Джо Байден накануне встречи на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО признался, о чем собирается говорить с Путиным.
"Я сообщил нашим союзникам то, что я намерен передать президенту Путину: я не добиваюсь конфликта с Россией, но мы будем отвечать на вредоносные действия, сделаем все для защиты трансатлантического альянса и демократических ценностей", — сказал президент США.
На вопрос журналистов, откуда Путину такая "честь" - встреча с Байденом в самом начале его каденции, президент США ответил, что все до единого лидеры стран НАТО поблагодарили его за эту своевременную встречу.
На пресс-конференции Байдена вновь спросили, считает ли он Путина убийцей. Байден сказал: "Послушайте, я думаю, он ясно дал понять, что ответ таков: я считаю, что в прошлом он по сути признавал, что был им".
Российская пропагандистка Скабеева опубликовала фотографию зала, где будут проходить переговоры
Вот так выглядят улицы Женевы в день саммита
"On the way to the #RussiaUS Summit"— MFA Russia ?? (@mfa_russia) June 16, 2021
The Mont-Blanc Bridge is decorated with ???? Russian and US national flags.
Geneva is ready! ?
? @A__Alimovpic.twitter.com/62Fe7mrBsa
Два раунда и никаких совместных брифингов
Личные переговоры президентов будут проходить в два раунда. Как сообщили в Белом доме, встреча двух президентов начнется в 14:35 по Киеву. За 10 минут до этого Байден и Путин выйдут сфотографироваться с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.
Расширенная встреча с участием делегаций начнется спустя два часа, а еще через два часа состоится второй раунд встречи двух президентов.
После встречи с Путиным Джо Байден проведет пресс-конференцию. От совместного брифинга было решено отказаться.
Конкретные временные рамки встречи не известны, однако известно, что российская и американские стороны ориентируются на четыре-пять часов переговоров без запланированных перерывов или формального обеда, поэтому они "не разделят трапезу", а по результатам саммита президенты проведут отдельные пресс-конференции.
Где будут проходить переговоры
Переговоры Байдена и Путина пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве - это поместье XVIII века, которое расположено в парке на берегу Женевского озера.
В связи с этим в Женеве были усилены меры безопасности, виллу Ла Гранж закрыли для посетителей, а в воздушном пространстве над городом ввели усиленное наблюдение.
JUST IN: White House releases detailed guidance for Wednesday.— Mark Cavitt (@MarkCavitt) June 16, 2021
President Biden and President Putin are set to hold their summit in an 18th-century Swiss villa overlooking Lake Geneva. pic.twitter.com/vntVVm20A8