Як проходила історична зустріч Байдена з "вбивцею" Путіним в Женеві

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Байден выходит из самолета в Женеве, 15 июня / REUTERS

Джо Байден накануне встречи на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО признался, о чем собирается говорить с Путиным.

"Я сообщил нашим союзникам то, что я намерен передать президенту Путину: я не добиваюсь конфликта с Россией, но мы будем отвечать на вредоносные действия, сделаем все для защиты трансатлантического альянса и демократических ценностей", — сказал президент США.

На вопрос журналистов, откуда Путину такая "честь" - встреча с Байденом в самом начале его каденции, президент США ответил, что все до единого лидеры стран НАТО поблагодарили его за эту своевременную встречу.

На пресс-конференции Байдена вновь спросили, считает ли он Путина убийцей. Байден сказал: "Послушайте, я думаю, он ясно дал понять, что ответ таков: я считаю, что в прошлом он по сути признавал, что был им".