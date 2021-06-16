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Як проходила історична зустріч Байдена з "вбивцею" Путіним в Женеві

16 червня 2021, 18:44

Всі деталі першої особистої зустрічі Джозефа Байдена і Володимира Путіна президентів США та Російської Федерації.

Путін і Байден зустрілися в Женеві / Скріншот

Сьогодні, 16 червня президент Росії Володимир Путін зустрічався з президентом США Джо Байденом у Женеві.

Главред в текстовій онлайн трансляції розповідає всі подробиці зустрічі Байдена і Путіна.

Дивитися онлайн відеотрансляцію саміту Байдена і Путіна:

Сортування за хронологією
18:50

Путин дает пресс-конференция по итогам встречи

18:42

Байден покинул виллу Ла-Гранж.

Байден уехал с виллы Ла-Гранж
Джо Байден уехал с виллы Ла-Гранж / Скриншот

18:22

Переговоры Байдена и Путина в расширенном формате закончились, сообщает Bloomberg со ссылкой на сведения Белого дома.

17:39
Фото REUTERS

Путин и Байден начали переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций США и РФ.

К Байдену присоединились:

  • госсекретарь США Энтони Блинкен;
  • советник по национальной безопасности Джейк Салливан;
  • заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд;
  • главный советник Совета национальной безопасности из России Эрик Грин;
  • Джон Салливан, посол США в России.


К Путину присоединились:

  • министр иностранных дел России Сергей Лавров;
  • посол России в США Анатолий Антонов;
  • глава Генштаба РФ Валерий Герасимов;
  • заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак;
  • спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
    16:28

    Переговоры Байдена и Путина в узком составе закончились, сообщили РИА Новости в Кремле.

    14:40

    Байден и Путин встретились у виллы Ла-Гранж и пожали друг другу руки.

    13:46

    Путин долетел до Женевы

    12:41

    Корреспондент BBC с места событий. Показал виллу 18-го века, где будут общаться президенты, и провел параллели между сегодняшним саммитом и встречей Горбачева и Рейгана в Рейкьявике в 1985 году.

    12:28
    Фото REUTERS

    Вот так Путина встречают в Женеве. Перфоманс устроили в защиту Навального, которого Путин держит в тюрьме.

    Похож...

    Фото REUTERS

    12:12

    Эксперт по вопросам международной политики Илия Куса ранее специально для Главреда подробно рассказал, что могут обсуждать Байден и Путин.

    Главное - встреча двух президентов будет иметь международную подоплёку, а не украинскую. Другими словами, оба лидера встретятся не потому, что им срочно надо обсудить Украину, а по более глобальным вопросам, давно назревшим в двусторонних отношениях. В своих многочисленных выступлениях президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен говорили, что цель саммита не только и не столько Украина, сколько попытка выйти из переговорного и мировоззренческого тупика в отношениях с Россией, найти хоть какие-то точки соприкосновения и выстроить, как сказал Байден, "предсказуемые и стабильные" отношения с РФ.

    Полная статья: Дружба против Китая и риски для Украины: чего ждать от встречи Байдена-Путина

    12:01
    байден
    Байден выходит из самолета в Женеве, 15 июня / REUTERS

    Джо Байден накануне встречи на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО признался, о чем собирается говорить с Путиным.

    "Я сообщил нашим союзникам то, что я намерен передать президенту Путину: я не добиваюсь конфликта с Россией, но мы будем отвечать на вредоносные действия, сделаем все для защиты трансатлантического альянса и демократических ценностей", — сказал президент США.

    На вопрос журналистов, откуда Путину такая "честь" - встреча с Байденом в самом начале его каденции, президент США ответил, что все до единого лидеры стран НАТО поблагодарили его за эту своевременную встречу.

    На пресс-конференции Байдена вновь спросили, считает ли он Путина убийцей. Байден сказал: "Послушайте, я думаю, он ясно дал понять, что ответ таков: я считаю, что в прошлом он по сути признавал, что был им".

    11:29

    Российская пропагандистка Скабеева опубликовала фотографию зала, где будут проходить переговоры

    11:26

    Вот так выглядят улицы Женевы в день саммита

    11:23

    Два раунда и никаких совместных брифингов

    Личные переговоры президентов будут проходить в два раунда. Как сообщили в Белом доме, встреча двух президентов начнется в 14:35 по Киеву. За 10 минут до этого Байден и Путин выйдут сфотографироваться с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

    Расширенная встреча с участием делегаций начнется спустя два часа, а еще через два часа состоится второй раунд встречи двух президентов.

    После встречи с Путиным Джо Байден проведет пресс-конференцию. От совместного брифинга было решено отказаться.

    Конкретные временные рамки встречи не известны, однако известно, что российская и американские стороны ориентируются на четыре-пять часов переговоров без запланированных перерывов или формального обеда, поэтому они "не разделят трапезу", а по результатам саммита президенты проведут отдельные пресс-конференции.

    11:21

    Где будут проходить переговоры

    Переговоры Байдена и Путина пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве - это поместье XVIII века, которое расположено в парке на берегу Женевского озера.

    В связи с этим в Женеве были усилены меры безопасности, виллу Ла Гранж закрыли для посетителей, а в воздушном пространстве над городом ввели усиленное наблюдение.


    Володимир Путін Джо Байден
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