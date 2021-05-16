Ізраїль і Палестина назвали кількість жертв в результаті загострення конфлікту

Скільки жертв в Ізраїлі та Палестині через конфлікт / Reuters

У ніч на 16 травня, в результаті авіаудару, який Ізраїль завдав по Палестині, загинули не менше 40 осіб.

Як повідомляє видання Haaretz, це рекордні показники з моменту загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

ЦАХАЛ почав наносити удари по Палестині після півночі і в ході атаки зруйнував кілька будівель в секторі Газа. Палестинська влада стверджує, що в результаті авіаудару загинули 42 людини, в тому числі 10 дітей і 16 жінок.

Понад 50 людей постраждали після авіанальоту, а на місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

читайте такожХАМАС бомбить Ізраїль рекордною кількістю ракет

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я Палестини, з понеділка в результаті Ізраїльських ударів загинуло не менше 188 палестинців, у тому числі 55 дітей. Близько 1200 палестинців отримали різні пошкодження.

Ізраїль звітує про десять загиблих в результаті ракетних ударів руху ХАМАС по території єврейської держави.

Серед жертв є діти і військовослужбовець ЦАХАЛ.

Бойовики ХАМАС висунули ультиматум

Ватажок ХАМАС Халед Машаль вночі 15 травня назвав умови, за яких вони готові припинити обстріли. Натомість бойовики вимагають:

ізраїльська влада повинна забезпечити вільний доступ мусульман до мечеті Аль-Акси;

відмовитися виселяти арабів з району Шейх-Джаррах;

звільнити затриманих в ході протестів і зіткнень.

Загострення між Палестиною та Ізраїлем - про що раніше писав Главред:

З 10 травня в Ізраїлі тривають ракетні атаки. Сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва і окрузі Гуш Дан. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви.

Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах більше двох тисяч ракет.

Ізраїль заявив про ліквідацію 16 членів воєнізованого крила ХАМАС. Серед них був в тому числі і командир палестинського ісламістського руху.

ХАМАС у своїй заяві підтвердив загибель командира і "інших лідерів і воїнів". Лідер угруповання Ісмаїл Ганія погрожує Ізраїлю потужним ударом у відповідь.

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить наносити удари по сектору Газа до досягнення повної "тиші". Також він назвав умову припинення вогню і уточнив, що поки немає дати закінчення атак.