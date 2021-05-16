Израиль и Палестина назвали число жертв в результате обострения конфликта

Власти сообщили про сотни жертв, среди которых дети.
В ночь на 16 мая, в результате авиаудара, который Израиль нанес по Палестине, погибли не менее 40 человек.
Как сообщает издание Haaretz, это рекордные показатели с момента обострения израильско-палестинского конфликта.
ЦАХАЛ начал наносить удары по Палестине после полуночи и в ходе атаки разрушил несколько зданий в секторе Газа. Палестинские власти утверждают, что в результате авиаудара погибли 42 человека, в том числе 10 детей и 16 женщин.
Более 50 человек пострадали после авианалета, а на месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Читайте такжеХАМАС бомбит Израиль рекордным количеством ракет
Согласно последним данным министерства здравоохранения Палестины, с понедельника в результате израильских ударов погибло не менее 188 палестинцев, в том числе 55 детей. Около 1200 палестинцев получили различные повреждения.
Израиль отчитывается о десяти погибших в результате ракетных ударов движения ХАМАС по территории еврейского государства.
Среди жертв есть дети и военнослужащий ЦАХАЛ.
Боевики ХАМАС выдвинули ультиматум
Главарь ХАМАС Халед Машаль ночью 15 мая назвал условия, при которых они готовы прекратить обстрелы. Взамен боевики требуют:
- израильские власти должны обеспечить свободный доступ мусульман в мечеть Аль-Аксы;
- отказаться выселять арабов из района Шейх-Джаррах;
- освободить задержанных в ходе протестов и столкновений.
Обострение между Палестиной и Израилем - о чем ранее писал Главред:
- С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы.
- Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более двух тысяч ракет.
- Израиль заявил о ликвидации 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.
- ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов". Лидер группировки Исмаил Гания угрожает Израилю мощным ударом в ответ.
- Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины". Также он назвал условие прекращения огня и уточнил, что пока нет даты окончания атак.
Сектор Газа
Это узкая полоса земли вдоль Средиземного моря, площадью 360 квадратных километров, передает Википедия.
Де-юре эта территория является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан). На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами.
В 2005 году Израиль вывел свои войска из Газы, на данный момент фактическая власть в регионе принадлежит исламистскому движению ХАМАС, признанному в Израиле, ЕС, США и ряде других стран террористической группировкой.