Израиль и Палестина назвали число жертв в результате обострения конфликта

Сколько жертв в Израиле и Палестине из-за конфликта / Reuters

В ночь на 16 мая, в результате авиаудара, который Израиль нанес по Палестине, погибли не менее 40 человек.

Как сообщает издание Haaretz, это рекордные показатели с момента обострения израильско-палестинского конфликта.

ЦАХАЛ начал наносить удары по Палестине после полуночи и в ходе атаки разрушил несколько зданий в секторе Газа. Палестинские власти утверждают, что в результате авиаудара погибли 42 человека, в том числе 10 детей и 16 женщин.

Более 50 человек пострадали после авианалета, а на месте продолжаются поисково-спасательные работы.

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Согласно последним данным министерства здравоохранения Палестины, с понедельника в результате израильских ударов погибло не менее 188 палестинцев, в том числе 55 детей. Около 1200 палестинцев получили различные повреждения.

Израиль отчитывается о десяти погибших в результате ракетных ударов движения ХАМАС по территории еврейского государства.

Среди жертв есть дети и военнослужащий ЦАХАЛ.

Боевики ХАМАС выдвинули ультиматум

Главарь ХАМАС Халед Машаль ночью 15 мая назвал условия, при которых они готовы прекратить обстрелы. Взамен боевики требуют:

израильские власти должны обеспечить свободный доступ мусульман в мечеть Аль-Аксы;

отказаться выселять арабов из района Шейх-Джаррах;

освободить задержанных в ходе протестов и столкновений.

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С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы.

Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более двух тысяч ракет.

Израиль заявил о ликвидации 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.

ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов". Лидер группировки Исмаил Гания угрожает Израилю мощным ударом в ответ.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины". Также он назвал условие прекращения огня и уточнил, что пока нет даты окончания атак.