Израиль мощным ударом уничтожил в Секторе Газа "башню прессы"

ВВС Израиля нанесли удар ракетный по зданию / скриншот

В субботу, 15 мая, авиаударом армии Израиля было разрушено многоэтажное офисное здание в секторе Газа, в котором размещались офисы американской Associated Press и катарской телекомпании Al Jazeera.

Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

12-этажная башня Аль-Джалаа, в которой также располагались квартиры и другие офисы, обрушилась после обстрела израильскими ракетами. Предварительно владелец здания был предупрежден о предстоящем ударе, в частности была выпущена ракета, которая не причиняет серьезных повреждений. Людей из здания эвакуировали.

В Армии обороны Израиля считают, что, помимо гражданских лиц, в подобных зданиях находятся "киберцентры, склады оружия и различные узлы связи", используемые террористическими группами в секторе Газа.

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В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что удары по высотным зданиям в Газе наносятся из-за их использования в военных целях палестинскими радикальными группировками.

Железный купол Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. По состоянию на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля.

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