Израиль мощным ударом уничтожил в Секторе Газа "башню прессы"

Израильские ВВС нанесли удар по высотке в Газе.
В субботу, 15 мая, авиаударом армии Израиля было разрушено многоэтажное офисное здание в секторе Газа, в котором размещались офисы американской Associated Press и катарской телекомпании Al Jazeera.
Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.
12-этажная башня Аль-Джалаа, в которой также располагались квартиры и другие офисы, обрушилась после обстрела израильскими ракетами. Предварительно владелец здания был предупрежден о предстоящем ударе, в частности была выпущена ракета, которая не причиняет серьезных повреждений. Людей из здания эвакуировали.
В Армии обороны Израиля считают, что, помимо гражданских лиц, в подобных зданиях находятся "киберцентры, склады оружия и различные узлы связи", используемые террористическими группами в секторе Газа.
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В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что удары по высотным зданиям в Газе наносятся из-за их использования в военных целях палестинскими радикальными группировками.
Железный купол
Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael.
Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. По состоянию на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля.
Обострение между Палестиной и Израилем - о чем ранее сообщал Главред:
- С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы.
- Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более двух тысяч ракет.
- Израиль заявил о ликвидации 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.
- ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов". Лидер группировки Исмаил Гания угрожает Израилю мощным ударом в ответ.
- Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины". Также он назвал условие прекращения огня и уточнил, что пока нет даты окончания атак.