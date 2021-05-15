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Конфликт Израиля и Палестины: Тель-Авив снова бомбят, ХАМАС выдвинул ультиматум

15 мая 2021, 15:05
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Всю ночь между Израилем и боевиками ХАМАС продолжались обстрелы. Сто из двухсот ракет перехватила система противоракетной обороны Железный купол.

Израиль, обстрел
За ночь по Израилю из сектора Газы выпустили 200 ракет / Фото Reuters

На Ближнем Востоке снова горячо. Ночью 15 мая между Израилем и боевиками ХАМАС продолжались обстрелы в районе сектора Газа. Днем 16 мая был осуществлен новый залп по Тель-Авиву.

Как сообщили в ЦАХАЛ, в сторону Израиля было выпущено около 200 ракет, но 100 из них перехватила система противоракетной обороны Железный купол. Еще 30 ракет упали на территории сектора Газа. В городе Беэр-Шева госпитализировали 19 человек, они получили ранения.

В ЦАХАЛ сообщили, что авиаударом разрушили офис главы службы безопасности ХАМАС Тауфика Абу Наима. Утверждают, что эту штаб-квартиру использовали для управления военной инфраструктурой движения. Кроме этого, нанесли авиаудары по нескольким местам запусков ракет.

Издание Times of Israel сообщает, что один из ударов разрушил трехэтажный дом в лагере для беженцев на западе сектора Газа, погибла семья из десяти человек.

Тем временем в Сеть попало видео новой атаки на Тель-Авив. На кадрах видно, как звучит сирена, а отдыхающие на пляжах жители бегут в убежища.

Кроме того прошлой ночью ракета ХАМАС упала в порту города Ашдод, взорвав резервуар с горючим на фабрике. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Армия обороны Израиля заявила, что "это не останется без ответа", а в Сети появилось видео мощного взрыва и пожара:

В целом, ночью в Ашдоде сигналы тревоги звучали пять раз, дважды Железный купол осуществлял успешные перехваты, передает ashdodnet.com. Одна из ракет взорвалась на открытой местности за городом. В 2:41 (по местному времени) произошел взрыв в пустом жилом доме, а в 3:05 – новые атаки.

Железный купол

Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael.

Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. По состоянию на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля.

Боевики ХАМАС выдвинули ультиматум

Главарь ХАМАС Халед Машаль ночью 15 мая назвал условия, при которых они готовы прекратить обстрелы. Взамен боевики требуют:

  • израильские власти должны обеспечить свободный доступ мусульман в мечеть Аль-Аксы;
  • отказаться выселять арабов из района Шейх-Джаррах;
  • освободить задержанных в ходе протестов и столкновений.

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Обострение между Палестиной и Израилем - о чем ранее писал Главред:

  • С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы.
  • Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более двух тысяч ракет.
  • Израиль заявил о ликвидации 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.
  • ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов". Лидер группировки Исмаил Гания угрожает Израилю мощным ударом в ответ.
  • Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины". Также он назвал условие прекращения огня и уточнил, что пока нет даты окончания атак.

Сектор Газа

Это узкая полоса земли вдоль Средиземного моря, площадью 360 квадратных километров, передает Википедия.

Де-юре эта территория является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан). На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами.

В 2005 году Израиль вывел свои войска из Газы, на данный момент фактическая власть в регионе принадлежит исламистскому движению ХАМАС, признанному в Израиле, ЕС, США и ряде других стран террористической группировкой.

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