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Кадри, що не залишать байдужим: Секретна служба США показала небачені фото теракту 11 вересня

10 вересня 2021, 17:50

Служба буде публікувати нові знімки протягом декількох днів напередодні 20-річниці наймасштабнішого теракту в історії.

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Фото робили співробітники Секретної служби / твітер U. S. Secret Service

У США 11 вересня – 20-та річниця наймасштабнішого теракту в історії. Секретна служба США оприлюднили архівні фото, які в той трагічний день в Нью-Йорку зняли її співробітники. Частину з цих світлин ніколи раніше не оприлюднили.

На фотографіях – моменти після вибуху, руйнування Всесвітнього торгового центру. А також багато фото рятувальників, поліціянтів та лікарів, які робили все можливе, аби рятувати людські життя, йдеться на сторінці служби в Twitter.

"Ніколи не забудемо", – свідчать підписи до фото.

  • Фото робили спіробітники Секретної служби США
    Фото робили спіробітники Секретної служби США твітер U.S. Secret Service
  • Фото робили спіробітники Секретної служби США
    Фото робили спіробітники Секретної служби США твітер U.S. Secret Service
  • Фото робили спіробітники Секретної служби США
    Фото робили спіробітники Секретної служби США твітер U.S. Secret Service
  • Фото робили спіробітники Секретної служби США
    Фото робили спіробітники Секретної служби США твітер U.S. Secret Service
  • Фото робили спіробітники Секретної служби США
    Фото робили спіробітники Секретної служби США твітер U.S. Secret Service
  • Фото робили спіробітники Секретної служби США
    Фото робили спіробітники Секретної служби США твітер U.S. Secret Service
  • Фото робили спіробітники Секретної служби США
    Фото робили спіробітники Секретної служби США твітер U.S. Secret Service
  • Фото робили спіробітники Секретної служби США
    Фото робили спіробітники Секретної служби США твітер U.S. Secret Service

Зазначимо, що раніше цього місяця президент Джо Байден наказав зняти гриф "таємно" з частини документів по теракту 9/11. На цей крок главу Білого дому підштовхнули сім'ї жертв атаки в Нью-Йорку, які хочуть знати правду. Лист до Байдена підписали 3,5 тисячі осіб.

Служба буде публікувати нові знімки протягом декількох днів напередодні 20-річчя з дня терористичної атаки на Всесвітній торговий центр.

Теракт 11 вересня в США: основне

  • Терористи захопили літаки рейсу 11 American Airlines і рейсу 175 авіакомпанії United Airlines.
  • Транспорті судна спрямували у вежі-близнюки, що належали до комплексу Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку.
  • Велетенські будівлі завалились, поховавши під собою сотні людей.
  • Жертвами теракту стали понад 2900 осіб, 6 тисяч були поранені.
  • Терористи викрали ще два літаки, один з них атакував будівлю Пентагону. Четвертий зазнав аварії у безлюдному полі у Пенсильванії завдяки пасажирам та команді авіалайнера.
  • Відповідальність за теракт взяла на себе "Аль-Каїда".
  • Після цього США оголосили війну тероризму і розпочали вторгнення в Афганістан.
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новини США теракт Нью-Йорк
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