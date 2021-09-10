Кадри, що не залишать байдужим: Секретна служба США показала небачені фото теракту 11 вересня

Служба буде публікувати нові знімки протягом декількох днів напередодні 20-річниці наймасштабнішого теракту в історії.
У США 11 вересня – 20-та річниця наймасштабнішого теракту в історії. Секретна служба США оприлюднили архівні фото, які в той трагічний день в Нью-Йорку зняли її співробітники. Частину з цих світлин ніколи раніше не оприлюднили.
На фотографіях – моменти після вибуху, руйнування Всесвітнього торгового центру. А також багато фото рятувальників, поліціянтів та лікарів, які робили все можливе, аби рятувати людські життя, йдеться на сторінці служби в Twitter.
"Ніколи не забудемо", – свідчать підписи до фото.
Зазначимо, що раніше цього місяця президент Джо Байден наказав зняти гриф "таємно" з частини документів по теракту 9/11. На цей крок главу Білого дому підштовхнули сім'ї жертв атаки в Нью-Йорку, які хочуть знати правду. Лист до Байдена підписали 3,5 тисячі осіб.
Служба буде публікувати нові знімки протягом декількох днів напередодні 20-річчя з дня терористичної атаки на Всесвітній торговий центр.
Теракт 11 вересня в США: основне
- Терористи захопили літаки рейсу 11 American Airlines і рейсу 175 авіакомпанії United Airlines.
- Транспорті судна спрямували у вежі-близнюки, що належали до комплексу Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку.
- Велетенські будівлі завалились, поховавши під собою сотні людей.
- Жертвами теракту стали понад 2900 осіб, 6 тисяч були поранені.
- Терористи викрали ще два літаки, один з них атакував будівлю Пентагону. Четвертий зазнав аварії у безлюдному полі у Пенсильванії завдяки пасажирам та команді авіалайнера.
- Відповідальність за теракт взяла на себе "Аль-Каїда".
- Після цього США оголосили війну тероризму і розпочали вторгнення в Афганістан.