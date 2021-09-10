Кадри, що не залишать байдужим: Секретна служба США показала небачені фото теракту 11 вересня

Фото робили співробітники Секретної служби / твітер U. S. Secret Service

У США 11 вересня – 20-та річниця наймасштабнішого теракту в історії. Секретна служба США оприлюднили архівні фото, які в той трагічний день в Нью-Йорку зняли її співробітники. Частину з цих світлин ніколи раніше не оприлюднили.

На фотографіях – моменти після вибуху, руйнування Всесвітнього торгового центру. А також багато фото рятувальників, поліціянтів та лікарів, які робили все можливе, аби рятувати людські життя, йдеться на сторінці служби в Twitter.

"Ніколи не забудемо", – свідчать підписи до фото.

Зазначимо, що раніше цього місяця президент Джо Байден наказав зняти гриф "таємно" з частини документів по теракту 9/11. На цей крок главу Білого дому підштовхнули сім'ї жертв атаки в Нью-Йорку, які хочуть знати правду. Лист до Байдена підписали 3,5 тисячі осіб.

Служба буде публікувати нові знімки протягом декількох днів напередодні 20-річчя з дня терористичної атаки на Всесвітній торговий центр.

Теракт 11 вересня в США: основне