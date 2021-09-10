Кадры не оставят равнодушным: Секретная служба США обнародовала архивные фото теракта 11 сентября

Фото делали сотрудники Секретной службы / твитер U.S. Secret Service

В США 11 сентября – 20-я годовщина самого масштабного теракта в истории. Секретная служба США обнародовали архивные фото, которые в тот трагический день в Нью-Йорке сняли ее сотрудники. Часть из этих фотографий никогда раньше не обнародовали.

На фотографиях – моменты после взрыва, разрушения Всемирного торгового центра. А также много фото спасателей, полицейских и врачей, которые делали все возможное, чтобы спасать человеческие жизни, говорится на странице службы в Twitter.

"Никогда не забудем", – гласят надписи фото.

Отметим, что ранее в этом месяце президент Джо Байден приказал снять гриф "секретно" с части документов по теракту 9/11. На этот шаг главу Белого дома подтолкнули семьи жертв атаки в Нью-Йорке, которые хотят знать правду. Письмо к Байдену подписали 3,5 тысячи человек.

Служба будет публиковать новые снимки в течение нескольких дней в преддверии 20-летия со дня террористической атаки на Всемирный торговый центр.

Теракт 11 сентября в США: основное