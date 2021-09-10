Кадры не оставят равнодушным: Секретная служба США обнародовала архивные фото теракта 11 сентября

Служба будет публиковать новые снимки в течение нескольких дней в преддверии 20-годовщины самого масштабного теракта в истории.
В США 11 сентября – 20-я годовщина самого масштабного теракта в истории. Секретная служба США обнародовали архивные фото, которые в тот трагический день в Нью-Йорке сняли ее сотрудники. Часть из этих фотографий никогда раньше не обнародовали.
На фотографиях – моменты после взрыва, разрушения Всемирного торгового центра. А также много фото спасателей, полицейских и врачей, которые делали все возможное, чтобы спасать человеческие жизни, говорится на странице службы в Twitter.
"Никогда не забудем", – гласят надписи фото.
Отметим, что ранее в этом месяце президент Джо Байден приказал снять гриф "секретно" с части документов по теракту 9/11. На этот шаг главу Белого дома подтолкнули семьи жертв атаки в Нью-Йорке, которые хотят знать правду. Письмо к Байдену подписали 3,5 тысячи человек.
Служба будет публиковать новые снимки в течение нескольких дней в преддверии 20-летия со дня террористической атаки на Всемирный торговый центр.
Теракт 11 сентября в США: основное
- 11 сентября 2001 года в США произошел самый масштабный теракт в истории человечества. Его жертвами стали 2 977 человек.
- Террористы захватили самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines, а затем направили их в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате башни-близнецы обвалились.
- Третий самолет угонщики направили в здание Пентагона. А пассажиры и команда четвертого авиалайнера, узнав о других терактах, атаковали угонщиков и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле.
- За атаки ответственной была Аль-Каида. Исполнителями были 19 человек, из них 15 – подданные Саудовской Аравии.