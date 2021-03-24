Канада покарала санкціями чиновників Росії: названо прізвища

Канадська влада запровадила санкції проти низки російських чиновників / Reuters

Влада Канади у середу, 24 березня, запровадила санкції проти дев'яти чиновників Російської Федерації.

Канада покарала чиновників РФ через ситуацію навколо російського опозиціонера Олексія Навального, йдеться у Twitter-акаунті МЗС країни.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що обмежувальні заходи узгоджуються з санкціями, які раніше прийняли Євросоюз, Британія та США.

У МЗС додали, що санкції запроваджено проти чиновників, які причетні до замаху на Навального, його переслідування й проти тих, хто втихомирював росіян, які виступили на підтримку політика.

Санкції Канади проти Росії – хто потрапив до "чорного списку":

Повноважний представник президента Володимира Путіна у Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло;

Начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрій Ярін;

Глава Федеральної Служби безпеки Олександр Бортніков;

Генпрокурор Ігор Краснов;

Директор Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников;

Перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко;

Заступник міністра оборони Павло Попов;

Глава Росгвардіі Віктор Золотов;

Заступник міністра оборони Олексій Криворучко.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає санкції Канади проти Росії незаконними, пише РИА Новости.

Спікер ствердно відповів на питання, чи загрожує канадській державі відповідь від РФ.

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