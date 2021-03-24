Канада покарала санкціями чиновників Росії: названо прізвища

Олексій Навальний став причиною запровадження проти РФ нових обмежувальних заходів.
Влада Канади у середу, 24 березня, запровадила санкції проти дев'яти чиновників Російської Федерації.
Канада покарала чиновників РФ через ситуацію навколо російського опозиціонера Олексія Навального, йдеться у Twitter-акаунті МЗС країни.
У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що обмежувальні заходи узгоджуються з санкціями, які раніше прийняли Євросоюз, Британія та США.
У МЗС додали, що санкції запроваджено проти чиновників, які причетні до замаху на Навального, його переслідування й проти тих, хто втихомирював росіян, які виступили на підтримку політика.
Санкції Канади проти Росії – хто потрапив до "чорного списку":
- Повноважний представник президента Володимира Путіна у Сибірському федеральному окрузі Сергій Меняйло;
- Начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрій Ярін;
- Глава Федеральної Служби безпеки Олександр Бортніков;
- Генпрокурор Ігор Краснов;
- Директор Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников;
- Перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко;
- Заступник міністра оборони Павло Попов;
- Глава Росгвардіі Віктор Золотов;
- Заступник міністра оборони Олексій Криворучко.
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва вважає санкції Канади проти Росії незаконними, пише РИА Новости.
Спікер ствердно відповів на питання, чи загрожує канадській державі відповідь від РФ.
Отруєння Олексія Навального, затримання, мітинги та суд
- У серпні минулого року Олексія Навального отруїли. Опозиціонер стверджував, що за отруєння стоїть Володимир Путін. Навальний проходив лікування у берлінській клініці Шаріте. Західні експерти з'ясували, що Навального отруїли речовиною з групи Новачок.
- У січні цього року політик повернувся на батьківщину, його затримали у московському аеропорту Шереметьєво. Потім суд вирішив, що Навальний має перебувати під вартою.
- Підставою для затримання й арешту стало те, що у РФ опозиціонера оголосили у розшук наприкінці грудня 2020-го. Навальному інкримінували ухилення від проходження заходів, пов'язаних з умовною судимістю у справі компанії Ів Роше.
- На початку лютого Навального судили у цій справі, політику дали реальний термін – засудили до 3,5 року колонії загального режиму.
- Проти затримання опозиціонера виступили його прихильники у низці російських міст. Силовики жорстко розправлялися з учасниками акцій протесту, було багато затриманих.
- Низка країн Заходу заступилися за політика й запровадили санкції проти російських чиновників. Спочатку обмежувальні заходи пустив у хід Євросоюз, а потім санкційний удар по РФ завдали США.