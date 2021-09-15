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Кандидат у Конгрес Аргентини влаштувала напівоголені танці у своєму передвиборчому ролику

15 вересня 2021, 13:39

Синтія Фернандес представила запальний передвиборчий ролик, вирішивши привернути увагу виборців.

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Модель з Аргентини / instagram.com/cinthia_fernandez_

В Аргентині 32-річна модель і телеведуча Синтія Фернандеш з Буенос-Айреса захотіла зайнятися політикою.

Дівчина стала кандидатом у депутати і мала намір обиратися в Конгрес Аргентини. А щоб привернути до себе увагу, вона зняла ролик, де танцює у відвертому одязі.

На кадрах розміщених в Instagram кандидатка кружляла по вулиці під пісню Ce Dice De Mi (Говорять про мене). На Синтії були колготки з пікантними вирізами і нижню білизну, а губи вона нафарбувала червоною помадою.

І хоча багато хто кинувся засуджувати Фернандеш, вона це передбачала і відразу написала, що зняла провокаційний ролик для залучення уваги. Вона заявила, що не варто недооцінювати виборців, адже ніхто не голосуватиме тільки через її зовнішність, а от через програму - так. Дівчина особливу увагу збиралася приділити благополуччю сімей.

Як пише видання elpais.com, Синтії не вдалося набрати необхідної кількості голосів. Її результат - 1,1%, а поріг проходження - 1,5%.

Як раніше повідомляв Главред, в місті Дніпро, ритуальне агентство організувало фотосесію образів для поховання. Причому дівчата-моделі фотографувалися в трунах.

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Аргентина
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