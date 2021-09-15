Кандидат в Конгресс Аргентины устроила полуобнаженные танцы в своем предвыборном ролике

Синтия Фернандес представила зажигательный предвыборный ролик, решив привлечь внимание избирателей.
В Аргентине 32-летняя модель и телеведущая Синтия Фернандеш из Буэнос-Айреса захотела заняться политикой.
Девушка стала кандидатом в депутаты и намеревалась избираться в Конгресс Аргентины. А чтобы привлечь к себе внимание, она сняла ролик, где танцует в откровенной одежде.
На кадрах размещенного Instagram кандидатка кружилась по улице под песню Ce Dice De Mi (Говорят обо мне). На Синтии были колготки с пикантными вырезами и нижнее бельt, а губы она накрасила красной помадой.
И хотя многие бросились осуждать Фернандеш, она это предвидела и сразу написала, что сняла провокационный ролик для привлечения внимания. Она заявила, что не стоит недооценивать избирателей, ведь никто не будет голосовать только из-за ее внешности, а вот из-за программы — да. Девушка особое внимание собиралась уделить благополучию семей.
Как пишет издание elpais.com, Синтии не удалось набрать необходимого количества голосов. Ее результат — 1,1%, а порог прохождения — 1,5%.
Как ранее сообщал Главред, в городе Днепр, ритуальное агентство организовало фотосессию образов для захоронения. Причем девушки-модели фотографировались в гробах.