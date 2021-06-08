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Катастрофа МН17: на суді у Нідерландах свідки розповіли про ЗРК Бук на Донбасі і вибухи в небі

8 червня 2021, 18:45

Один зі свідків деталізував версію трагедії Boeing 777 на Донбасі на засіданні суду.

Боїнг MH17
Катастрофа малазійського Boeing 777 рейсу МН17 сталася на Донбасі 17 липня 2014 року / Reuters

У суді в Нідерландах у справі про катастрофу Boeing 777 рейсу МН17 на Донбасі вперше були озвучені свідчення очевидців трагедії, яка, згідно з версією слідства, сталася через пуск ракети завезенного з Росії зенітно-ракетного комплексу Бук у бік малазійського літака. Зазначено, що 20 свідків бачили сліди в небі від пуску ракети, 12 з них також чули звуки гуркоту або вибуху. Вісім людей з 12 свідків бачили або чули політ ракети в небі. Особливу увагу в суді приділили показаннями одного зі свідків, який бачив пересування ЗРК Бук незадовго до трагедії з авіалайнером.

Як повідомляє ВВС, допит свідків проводився представниками Міжнародної слідчої групи та слідчим суддею. 20 свідків заявили, що вони бачили сліди від пуску ракети в небі і чули звуки гуркоту або вибуху.

У відповідь на питання про можливу локацію пуску ракети більшість зі свідків вказали на населений пункт Сніжне. Ця місцевість і в липні 2014 року, і наразі знаходиться під контролем російських незаконних збройних формувань "ДНР". Частина зі свідків вказали більш точне місце, звідки могла бути запущена ракета - локація недалеко від Савур-Могили, або ж село Первомайське. Показання збігаються з версією експертів, згідно з якою цивільний літак рейсу МН-17 був збитий ракетою, яку випустили з поля біля села Первомайське в районі міста Сніжне.читайте такожРосія збила Боїнг MH17 над Донбасом з конкретною метою - адвокат

Відзначається, що 11 свідків, які чули пуск ракети, сказали, що саме в той день особисто бачили ЗРК Бук на Донбасі або чули про його знаходження у цій місцевості. Три свідки кажуть, що вони були в районі пуску ракети.

Показання свідка Х48

Суд приділив особливу увагу версії свідка, якого позначили як Х48. Очевидець розповів про те, що 17 липня 2014 року незадовго до того, як сталася аварія літака МН-17, він був на блок-посту біля села Першотравневе. Йому вдалося побачити повз проїжджавшу машину з зеленими ракетами, яка відправлялася в напрямку сільськогосподарського поля і зникла за деревами.

Пізніше він почув гуркіт, а після і свист і побачив у небі білий слід, який йшов у бік міста Торез. Відомості радарів і чорних ящиків вказують, що саме в тому напрямку і в той момент знаходився літак Boeing 777 Малазійських авіаліній. За мить у небі пролунав вибух. Свідок побачив, як з хмар починають падати уламки літака.

Через деякий час Х48 помітив, як військова машина їде в зворотному напрямку, а однієї з ракет на верхній частині машини вже не було. Причому частина поля, звідки прибув ЗРК, горіла.

На засіданні суду також надали техничні характеристики ЗРК Бук, а також відомості, згідно з якими після пуску ракети на місці стоянки утворюється хмара газів. За певних обставин може статися загоряння. Наприклад, за наявності сухої трави.читайте такожСуд у справі MH17: родичі загиблих вимагають компенсацію від бойовиків

Ракета Бук в польоті може залишати залишковий слід, і він може показуватися ще декілька хвилин. Ракета долає звуковий бар'єр, тому її пуск супроводжується гучним звуком. Експерти стверджують, що звук можна почути на відстані близько 5 кілометрів протягом 20 секунд.

Підкреслюється, що для того, щоб оцінити достовірність цих свідчень, в суді вивчили дані телефонного білінгу свідка. Перевірка встановила, що 17 липня Х48 дійсно був в районі, про події в якому він розповів.

Нагадаємо, 8 червня на суді у Гаазі нідерландські експерти заявили про те, що з тіл загиблих і їх речей їм вдалося витягти 370 металевих елементів.

"З тіла капітана авіалайнера експерти витягли понад 100 металевих осколків. Один з них мав форму "метелика", - розповіла у Twitter кореспондентка суду Моллі Квелл.

Крім того, на суді також показали фотографії уламків ракети Бук, за допомогою якої, згідно з версією слідства, могли збити цивільний авіалайнер. Слідство вважає, що ЗРК Бук було завезено на Донбас з території Росії.

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Уламки ракети, показані на суді щодо катастрофи МН17 на Донбасі / twitter.com/StrategickeM
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Уламки ракети, показані на суді щодо катастрофи МН17 на Донбасі / twitter.com/StrategickeM
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Уламки ракети, показані на суді щодо катастрофи МН17 на Донбасі / twitter.com/StrategickeM
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Уламки ракети, показані на суді щодо катастрофи МН17 на Донбасі / twitter.com/StrategickeM

Катастрофа МН17 на Донбасі

Цивільний лайнер авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав аварії 17 липня 2014 року над окупованою російсько-терористичними військами територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які були на борту. Більшість загиблих – 196 осіб – громадяни Нідерландів.

Міжнародна слідча група 24 травня 2018 року дійшла висновку, згідно з яким до катастрофи літака Boeing 777 причетна Росія. За версією слідства, авіалайнер було збито внаслідок запуску ракети зенітно-ракетним комплексом Бук, який перебував на балансі 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокувалася у Курську.

19 червня 2019 року слідство заявило, що першими підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський бойовик, колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін, генерал з РФ Сергій Дубинський, Ккрівник у 2014 році "розвідки ДНР" Олег Пулатов і Леонід Харченко – глава "розвідувального батальйону" бойовиків.

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