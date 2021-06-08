Катастрофа МН17: на суде в Нидерландах свидетели рассказали о ЗРК Бук на Донбассе и взрывах в небе

Катастрофа малазийского Boeing 777 рейса МН17 произошла на Донбассе 17 июля 2014 года / Reuters

В суде в Нидерландах по делу о катастрофе Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе впервые были озвучены показания очевидцев трагедии, которая, согласно версии следствия, произошла из-за пуска ракеты привезенного из России зенитно-ракетного комплекса Бук в сторону малазийского самолета. Указано, что 20 свидетелей видели следы в небе от пуска ракеты, 12 из них также слышали звуки грохота или взрыва. Восемь человек из 12 свидетелей видели или слышали полет ракеты в небе. Особое внимание в суде уделили показаниям одного из свидетелей, который видел передвижение ЗРК Бук незадолго до трагедии с авиалайнером.

Как сообщает ВВС, допрос свидетелей проводился представителями Международной следственной группы и следственным судьей. 20 свидетелей заявили, что они видели следы от пуска ракеты в небе и слышали звуки грохота или взрыва.

В ответ на вопрос о возможной локации пуска ракеты большинство из свидетелей указали на населенный пункт Снежное. Эта местность и в июле 2014 года, и сейчас находится под контролем российских незаконных вооруженных формирований "ДНР". Часть из свидетелей указали более точное место, откуда могла быть запущена ракета – локация недалеко от Саур-Могилы, или же село Первомайское. Показания совпадают с версией экспертов, согласно которой гражданский самолет рейса МН-17 был сбит ракетой, которую выпустили с поля возле села Первомайское в районе города Снежное.Читайте такжеРоссия сбила Боинг MH17 над Донбассом с конкретной целью – адвокат

Отмечается, что 11 свидетелей, которые слышали пуск ракеты, сказали, что именно в тот же день лично видели ЗРК Бук на Донбассе или слышали о его нахождении в данной местности. Три свидетеля говорят, что они были в районе пуска ракеты.

Показания свидетеля Х48

Суд уделил особое внимание версии свидетеля, которого обозначили как Х48. Очевидец рассказал о том, что 17 июля 2014 года незадолго до того, как произошло крушение самолета МН-17, он был на блок-посту возле села Первомайское. Ему удалось увидеть мимо проезжавшую машину с зелеными ракетами, которая отправлялась в направлении сельскохозяйственного поля и скрылась за деревьями.

Позже он услышал грохот, а после и свист и увидел в небе белый след, который уходил в сторону города Торез. Сведения радаров и черных ящиков указывают, что именно в том направлений и в тот момент находился самолет Boeing 777 малазийских авиалиний. За мгновение в небе раздался взрыв. Свидетель увидел, как из облаков начинают падать обломки самолета.

Спустя некоторое время Х48 заметил, как военная машина едет в обратном направлении, а одной из ракет на верхней части машины уже не было. Причем часть поля, откуда прибыл ЗРК, горела.

На заседании суда также предоставили технические характеристики ЗРК Бук, а также сведения, согласно которым после пуска ракеты на месте стоянки образуется облако газов. При определенных обстоятельствах может произойти возгорание. К примеру, при наличии сухой травы.Читайте такжеСуд по делу MH17: родственники погибших требуют компенсацию от боевиков

Ракета Бук в полете может оставлять остаточный след, и он может показываться еще пару минут. Ракета преодолевает звуковой барьер, поэтому ее пуск сопровождается громким звуком. Эксперты утверждают, что звук можно услышать на расстоянии около 5 километров в течение 20 секунд.

Подчеркивается, что для того, чтобы оценить достоверность данных показаний, в суде изучили данные телефонного билинга свидетеля. Проверка установила, что 17 июля Х48 действительно был в районе, о событиях в котором он рассказал.

Напомним, 8 июня на суде в Гааге нидерландские эксперты заявили о том, что из тел погибших и их вещей им удалось извлечь 370 металлических элементов.

"Из тела капитана авиалайнера эксперты извлекли более 100 металлических осколков. Один из них имел форму "бабочки", - рассказала в Twitter корреспондент суда Молли Квелл.

Кроме того, на суде также показали фотографии обломков ракеты Бук, при помощи которой, согласно версии следствия, могли сбить гражданский авиалайнер. Следствие считает, что ЗРК Бук был завезен на Донбасс с территории России.

Обломки ракеты, показанные на суде по катастрофе МН17 на Донбассе / twitter.com/StrategickeM

Обломки ракеты, показанные на суде по катастрофе МН17 на Донбассе / twitter.com/StrategickeM

Обломки ракеты, показанные на суде по катастрофе МН17 на Донбассе / twitter.com/StrategickeM

Обломки ракеты, показанные на суде по катастрофе МН17 на Донбассе / twitter.com/StrategickeM

Катастрофа МН17 на Донбассе

Гражданский лайнер авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над оккупированной российско-террористическими войсками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, которые были на борту. Большинство погибших – 196 человек – граждане Нидерландов.

Международная следственная группа 24 мая 2018 года пришла к выводу, согласно которому к катастрофе самолета Boeing 777 причастна Россия. Согласно версии следствия, авиалайнер был сбит в результате запуска ракеты зенитно-ракетным комплексом Бук, который состоял на балансе 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцировавшейся в Курске.

19 июня 2019 года следствие заявило, что первыми подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский боевик, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин, генерал из РФ Сергей Дубинский, руководитель в 2014 году "разведки ДНР" Олег Пулатов и Леонид Харченко – глава "разведывательного батальона" боевиков.