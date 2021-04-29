Бої Киргизії і Таджикистану: що відбувається і в чому причина конфлікту

Між Душанбе і Бішкеком вибухнуло військове протистояння через конфлікт біля водозабору Головний.
На тлі спалахнувшого конфлікту між Киргизією і Таджикистаном через ситуацію з водозабором Головний, військові почали протистояння з використанням важкої бойової техніки на кордонах двох держав. Збройні сили атакують прикордонні застави один одного і продовжують стягувати війська за периметром кордону.
Як повідомляє киргизьке видання kaktus.media, таджицькі військові відкрили вогонь по киргизьким прикордонним заставам серед яких Капчигай, Мін-Булак, Достук і прикордонні пости Кожогар і Булак-Баші. Будівля погранзастави Достук загорілася в результаті мінометного обстрілу.
Відповідною реакцією Киргизії стало захоплення прикордонної застави Таджикистану Ходжа А'лло. Сторони продовжують стягувати додаткові військові підрозділи до кордонів.
Telegram-канал Mash опублікував шлях прямування бойових машин піхоти до кордону. Місцеві жителі стверджують, що до зони військового протистояння також направляються винищувачі і бронетранспортери.
Згідно з даними Telegram-каналу Військовий оглядач, у Таджикистані, в одному з населених пунктів, вдалося зафіксувати танки таджицької армії. Три одиниці військової техніки прямували до кордону.
Telegram-канал Протести у світі інформує про те, що територія бойових дій розростається, а в небі була помічена авіація. Однак наразі не встановлено, якій зі сторін належать військові літаки.
У чому причина конфлікту Душанбе і Бішкека
- У середу, 28 квітня, близько 150 жителів прикордонних районів Киргизії і Таджикистану закидали один одного камінням. Конфлікт стався через встановлення таджицькими прикордонниками камер відеоспостереження біля водозабору. Увечері обстановка стабілізувалася: таджицька сторона погодилася прибрати камеру з ліній електропередач біля водорозподільного пункту Головний, проте керівник Ісфаринського району Баховидін Баходірзода відмовився підкоритися вимозі Душанбе.
- І Бішкек, і Душанбе дотримуються точки зору, згідно з якою конфлікт трапився після установки камер Таджикистаном. Ділянка кордону є спірною, тому у Киргизії вважають таке рішення незаконним. Таджицька сторона вважає, що має право на реалізацію таких заходів.
- Одна з проблем пов'язана з тим, що карти 1924-1927 років і 1989 року вказують на приналежність водорозподільного пункту Головний саме Таджикистану. Водозабір знаходиться у верхів'ях річки Ісфара і використовується для зрошення і постачання водою прикордонних територій Таджикистану, Киргизії та узбекистану.
- Крім того, існують питання і в ситуації з делімітацією кордонів Таджикистану і Киргизстану. Протяжність кордонів двох держав - 976 кілометрів, причому тільки 504 з них чітко визначені в договорах і позначені на картах. На ділянках кордонів, які не демарковані, нерідко виникають конфлікти через землю, воду, нерегламентований перетин кордонів, а також міжетнічні проблеми. Під час протистоянь сторони можуть задіяти камені або зброю.
- Киргизстан і Таджикистан є державами - учасницями Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).