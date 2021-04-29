Бої Киргизії і Таджикистану: що відбувається і в чому причина конфлікту

До кордонів Киргизії і Таджикистану стягується військова техніка / Соцмережі

На тлі спалахнувшого конфлікту між Киргизією і Таджикистаном через ситуацію з водозабором Головний, військові почали протистояння з використанням важкої бойової техніки на кордонах двох держав. Збройні сили атакують прикордонні застави один одного і продовжують стягувати війська за периметром кордону.

Як повідомляє киргизьке видання kaktus.media, таджицькі військові відкрили вогонь по киргизьким прикордонним заставам серед яких Капчигай, Мін-Булак, Достук і прикордонні пости Кожогар і Булак-Баші. Будівля погранзастави Достук загорілася в результаті мінометного обстрілу.

Відповідною реакцією Киргизії стало захоплення прикордонної застави Таджикистану Ходжа А'лло. Сторони продовжують стягувати додаткові військові підрозділи до кордонів.

Telegram-канал Mash опублікував шлях прямування бойових машин піхоти до кордону. Місцеві жителі стверджують, що до зони військового протистояння також направляються винищувачі і бронетранспортери.

Згідно з даними Telegram-каналу Військовий оглядач, у Таджикистані, в одному з населених пунктів, вдалося зафіксувати танки таджицької армії. Три одиниці військової техніки прямували до кордону.

Telegram-канал Протести у світі інформує про те, що територія бойових дій розростається, а в небі була помічена авіація. Однак наразі не встановлено, якій зі сторін належать військові літаки.

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