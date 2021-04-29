Бои Киргизии и Таджикистана: что происходит и в чем причина конфликта

Между Душанбе и Бишкеком разразилось военное противостояние из-за конфликта у водозабора Головной.
На фоне вспыхнувшего конфликта между Киргизией и Таджикистаном из-за ситуации с водозабором Головной, военные начали противостояние с использованием тяжелой боевой техники на границах двух государств. Вооруженные силы атакуют пограничные заставы друг друга и продолжают стягивать войска по периметру границы.
Как сообщает киргизское издание kaktus.media, таджикские военные открыли огонь по киргизским пограничным заставам среди которых Капчыгай, Мин-Булак, Достук и погранпосты Кожогар и Булак-Баши. Здание погранзаставы Достук загорелось в результате минометного обстрела.
Ответной реакцией Киргизии стал захват погранзаставы Таджикистана Ходжа Аълло. Стороны продолжают стягивать дополнительные военные подразделения к границам.
Telegram-канал Mash опубликовал путь следования боевых машин пехоты к границе. Местные жители утверждают, что в зону военного противостояния также направляются истребители и бронетранспортеры.
Согласно данным Telegram-канала Военный обозреватель, в Таджикистане, в одном из населенных пунктов, удалось зафиксировать танки таджикской армии. Три единицы военной техники направлялись к границе.
Telegram-канал Протесты в мире информирует о том, что территория боевых действий разрастается, а в небе была замечена авиация. Однако пока не установлено, какой из сторон принадлежат военные самолеты.
В чем причина конфликта Душанбе и Бишкека
- В среду, 28 апреля, около 150 жителей пограничных районов Киргизии и Таджикистана закидали друг друга камнями. Конфликт произошел из-за установки таджикскими пограничниками камер видеонаблюдения у водозабора Головной. Вечером обстановка стабилизировалась: таджикская сторона согласилась убрать камеру с линий электропередач у водораспределительного пункта, однако руководитель Исфаринского района Баховидин Баходирзода отказался подчиниться требованию Душанбе.
- И Бишкек, и Душанбе придерживаются точки зрения, согласно которой конфликт случился после установки камер Таджикистаном. Участок границы является спорным, поэтому в Киргизии считают такое решение незаконным. Таджикская сторона полагает, что имеет право на реализацию таких мероприятий.
- Одна из проблем связана с тем, что карты 1924-1927 годов и 1989 года указывают на принадлежность водораспределительного пункта Головной именно Таджикистану. Водозабор находится в верховьях реки Исфара и используется для орошения и снабжения водой приграничных территорий Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
- Кроме того, существуют вопросы и в ситуации с делимитацией границ Таджикистана и Кыргызстана. Протяженность границ двух государств – 976 километров, причем только 504 из них четко определены в договорах и обозначены на картах. На участках границ, которые не демаркированы, нередко возникают конфликты из-за земли, воды, нерегламентированного пересечения границ, а также межэтнические проблемы. В ходе противостояний стороны могут задействовать камни или оружие.
- Кыргызстан и Таджикистан являются государствами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).