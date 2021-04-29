Бои Киргизии и Таджикистана: что происходит и в чем причина конфликта

К границам Киргизии и Таджикистана стягивается военная техника / Соцсети

На фоне вспыхнувшего конфликта между Киргизией и Таджикистаном из-за ситуации с водозабором Головной, военные начали противостояние с использованием тяжелой боевой техники на границах двух государств. Вооруженные силы атакуют пограничные заставы друг друга и продолжают стягивать войска по периметру границы.

Как сообщает киргизское издание kaktus.media, таджикские военные открыли огонь по киргизским пограничным заставам среди которых Капчыгай, Мин-Булак, Достук и погранпосты Кожогар и Булак-Баши. Здание погранзаставы Достук загорелось в результате минометного обстрела.

Ответной реакцией Киргизии стал захват погранзаставы Таджикистана Ходжа Аълло. Стороны продолжают стягивать дополнительные военные подразделения к границам.

Telegram-канал Mash опубликовал путь следования боевых машин пехоты к границе. Местные жители утверждают, что в зону военного противостояния также направляются истребители и бронетранспортеры.

Согласно данным Telegram-канала Военный обозреватель, в Таджикистане, в одном из населенных пунктов, удалось зафиксировать танки таджикской армии. Три единицы военной техники направлялись к границе.

Telegram-канал Протесты в мире информирует о том, что территория боевых действий разрастается, а в небе была замечена авиация. Однако пока не установлено, какой из сторон принадлежат военные самолеты.

В чем причина конфликта Душанбе и Бишкека