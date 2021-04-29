УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Бои Киргизии и Таджикистана: что происходит и в чем причина конфликта

29 апреля 2021, 18:22
Прослушать новость
Остановить

Между Душанбе и Бишкеком разразилось военное противостояние из-за конфликта у водозабора Головной.

Киргизия Таджикистан
К границам Киргизии и Таджикистана стягивается военная техника / Соцсети

На фоне вспыхнувшего конфликта между Киргизией и Таджикистаном из-за ситуации с водозабором Головной, военные начали противостояние с использованием тяжелой боевой техники на границах двух государств. Вооруженные силы атакуют пограничные заставы друг друга и продолжают стягивать войска по периметру границы.

Как сообщает киргизское издание kaktus.media, таджикские военные открыли огонь по киргизским пограничным заставам среди которых Капчыгай, Мин-Булак, Достук и погранпосты Кожогар и Булак-Баши. Здание погранзаставы Достук загорелось в результате минометного обстрела.

Ответной реакцией Киргизии стал захват погранзаставы Таджикистана Ходжа Аълло. Стороны продолжают стягивать дополнительные военные подразделения к границам.

Telegram-канал Mash опубликовал путь следования боевых машин пехоты к границе. Местные жители утверждают, что в зону военного противостояния также направляются истребители и бронетранспортеры.

Согласно данным Telegram-канала Военный обозреватель, в Таджикистане, в одном из населенных пунктов, удалось зафиксировать танки таджикской армии. Три единицы военной техники направлялись к границе.

Telegram-канал Протесты в мире информирует о том, что территория боевых действий разрастается, а в небе была замечена авиация. Однако пока не установлено, какой из сторон принадлежат военные самолеты.

В чем причина конфликта Душанбе и Бишкека

  • В среду, 28 апреля, около 150 жителей пограничных районов Киргизии и Таджикистана закидали друг друга камнями. Конфликт произошел из-за установки таджикскими пограничниками камер видеонаблюдения у водозабора Головной. Вечером обстановка стабилизировалась: таджикская сторона согласилась убрать камеру с линий электропередач у водораспределительного пункта, однако руководитель Исфаринского района Баховидин Баходирзода отказался подчиниться требованию Душанбе.
  • И Бишкек, и Душанбе придерживаются точки зрения, согласно которой конфликт случился после установки камер Таджикистаном. Участок границы является спорным, поэтому в Киргизии считают такое решение незаконным. Таджикская сторона полагает, что имеет право на реализацию таких мероприятий.
  • Одна из проблем связана с тем, что карты 1924-1927 годов и 1989 года указывают на принадлежность водораспределительного пункта Головной именно Таджикистану. Водозабор находится в верховьях реки Исфара и используется для орошения и снабжения водой приграничных территорий Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
  • Кроме того, существуют вопросы и в ситуации с делимитацией границ Таджикистана и Кыргызстана. Протяженность границ двух государств – 976 километров, причем только 504 из них четко определены в договорах и обозначены на картах. На участках границ, которые не демаркированы, нередко возникают конфликты из-за земли, воды, нерегламентированного пересечения границ, а также межэтнические проблемы. В ходе противостояний стороны могут задействовать камни или оружие.
  • Кыргызстан и Таджикистан являются государствами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Таджикистан Кыргызстан военный конфликт Конфликт Киргизии и Таджикистана
Сейчас вы просматриваете новость «Бои Киргизии и Таджикистана: что происходит и в чем причина конфликта». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Голос країни: самые громкие скандалы на музыкальном шоу страныГолос країни: самые громкие скандалы на музыкальном шоу страны Врач разгромила "мантру" насчет COVID-19 в УкраинеВрач разгромила "мантру" насчет COVID-19 в Украине В моде интригующие юбки миди: самые красивые модели на весну и летоВ моде интригующие юбки миди: самые красивые модели на весну и лето Лавров заявил, что войны с Украиной нужно избежатьЛавров заявил, что войны с Украиной нужно избежать Керченская блокада: зачем Россия затеяла учения возле КрымаКерченская блокада: зачем Россия затеяла учения возле Крыма

Последние новости

19:13
Стало известно о договоренностях Бишкека и Душанбе по ситуации у границ
19:11
Кулеба отреагировал на резолюцию Европарламента против действий Путина
19:00
Не Гуглом единым: 8 поисковиков, которые лучше, чем Google
18:49
Нельзя при изжоге: врач назвал продукты-провокаторы Видео
18:45
Моргенштерн высказался по поводу попадания в Черный список в Украине
Реклама
18:38
Европарламент принял важную резолюцию в отношении России Видео
18:22
Бои Киргизии и Таджикистана: что происходит и в чем причина конфликта Видео
17:34
Елена Кравец сменила имидж и удивила красотой в новой фотосессии
17:34
Гаджет дня: умные наушники, подбирающие музыку под настроение Видео
17:06
Бурная сексуальная жизнь и неожиданности: что ждет Скорпиона в мае 2021
17:05
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 апреля: угрозы дня и личный переворот Видео
16:56
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
16:52
Минкульт внес скандального Моргенштерна в черный список Видео
16:48
1+1 media и Film.ua снимают сериал Скажені сусіди по известному фильму
16:41
Авторы Black Mesa создали виртуальный тур по миру Xen Видео
16:35
Карантин "по-турецки": как страна погружается в тотальный локдаун Видео
16:29
В Кремле раскрыли планы Москвы в случае отключения России от SWIFT Видео
16:27
Синоптик предупредила о резком похолодании в мае и назвала даты
16:21
Врач назвал продукты, которые категорически запрещены после вакцины от коронавируса Видео
16:09
"Пришли зиговать": у Зеленского оценили марш в честь дивизии СС Галичина Видео
Реклама
15:59
У Путина выдвинули обвинение в адрес ВСУ и упрекнули Зеленского Видео
15:45
Питательные вещества и витамины, которые работают вместе Видео
15:37
EA сознательно "подталкивает" игроков FIFA 21 покупать лутбоксы – СМИ Видео
15:26
Назвали причины провала съемок фильма по игре The Last of Us
15:04
Знаменитая многопользовательская игра World of Tanks вышла в Steam Видео
14:55
Неудачник месяца: гороскоп на май-2021 для Водолея
14:52
"Нельзя прославлять коммуняцкие отряды": Дробович разругал Красную армию Видео
14:40
В Кремле объяснили, о чем Путин готов говорить с Зеленским Видео
14:34
Боб "Клеопатра" и с перьями: модные варианты популярной стрижки 2021 Фото Видео
14:13
Позитив засветился в постели украинской певицы
14:00
Украинский бренд выпустил первую в мире цифровую коллекцию этно-одежды Фото
13:58
Найем лишился теплого места в Укроборонпроме: стала известна причина Видео
13:53
Эксперт объяснил, когда и почему "красная" зона карантина радикально сократится Видео
13:34
Украина предложит Путину неожиданное место для встречи с Зеленским Видео
13:29
"Без тоски и одиночества": бывшая Позитива впервые рассказала о разводе Видео
13:15
Дима Комаров показал съемки проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"
13:10
Киберпреступники LuckyMouse снова атаковали государственные и частные компании
12:53
Кива назвал Янину Соколову собакой и рассказал о фан-клубе своего члена Видео
12:51
В Слуге народа заговорили о "расстреле" фракции ОПЗЖ и назвали условие Видео
12:43
Скандальную диссертацию Кивы будут внедрять на практике - документ Видео
Реклама
12:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 апреля: открытый дар и угроза здоровью Видео
12:37
Авторы Dying Light 2 раскрыли новые детали игры Видео
12:20
Влад Яма впервые признался, как стал профессиональным танцором Видео
12:00
"Кандидатуры уже есть": в Слуге народа сделали заявление об отставке Степанова Видео
11:58
Коболев пригрозил "повоевать" после своего изгнания из Нафтогаза Видео
11:51
Погода готовит новую синоптическую опасность Видео
11:28
Жестокая расправа над семьей в Киеве: всплыли новые данные об убийце Видео
11:26
Протеже Деркача и Милованова: чем известен новый глава Минэнерго досье
11:25
Повышение зарплаты и лидерство: что сулит гороскоп на май Рыбам
11:02
Рада назначила нового главу Минэнерго Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять