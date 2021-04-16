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Китай "наїхав" на США через нові санкції проти Росії

16 квітня 2021, 11:34

Китайська сторона не підтримала санкції США проти Росії.

Китай наїхав на Штати через нові антиросійські санкції
МЗС Китаю "наїхало" на Штати через нові антиросійські санкції / Reuters

Міністерство закордонних справ Китаю "наїхало" на США через нові американські санкції проти Російської Федерації.

Офіційний представник китайського МЗС Чжао Ліцзянь під час брифінгу через санкції назвав Штати гегемоном.

За його словами, Китай сподівається, що Вашингтон і Москва усунуть суперечності шляхом діалогу.

"Нові санкції США проти Росії – однобокі заходи гегемона...", – заявив представник міністерства.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо, що американський президент Джо Байден ввів у дію нові санкції проти Росії. У Білому домі зазначили, що обмежувальні заходи запроваджено через шкідливу зовнішню діяльність РФ.

У Байдена додали, що хочуть стримувати Росію у повному обсязі.

Штати зокрема вирішили вислати з Вашингтона десять членів дипломатичної місії РФ та покарати обмежувальними заходами шість російських технологічних компаній.

США звинувачували Росію в кібератаках та втручанні в американські вибори у 2016 році. Американська влада також виступала проти агресії РФ проти України.

Через агресивні дії проти України США запровадили санкції у 2014 році, а через кібератаки – у 2015-му.

Відносини США та Китаю погіршилися під час президентства Дональда Трампа (20 січня 2017 року – 20 січня 2021-го). Американська влада покарала санкціями низку китайських компаній, а Китай запровадив обмежувальні заходи проти співробітників адміністрації Трампа.

Після того, як президентом став Джо Байден, Штати назвали Китай головним геополітичним супротивником у 21 столітті.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

  • У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
  • У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".
  • Низка країн Заходу, зокрема й США, покарали Росію за агресію – запровадили санкції, а потім їх розширювали.
  • Наприкінці березня 2021 року російська сторона пішла на нові агресивні кроки щодо України – стягнула війська до східного кордону держави й перекинула свіжі сили у Крим.

санкції проти Росії Чжао Лицзянь
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