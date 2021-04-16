Китай "наїхав" на США через нові санкції проти Росії

МЗС Китаю "наїхало" на Штати через нові антиросійські санкції / Reuters

Міністерство закордонних справ Китаю "наїхало" на США через нові американські санкції проти Російської Федерації.

Офіційний представник китайського МЗС Чжао Ліцзянь під час брифінгу через санкції назвав Штати гегемоном.

За його словами, Китай сподівається, що Вашингтон і Москва усунуть суперечності шляхом діалогу.

"Нові санкції США проти Росії – однобокі заходи гегемона...", – заявив представник міністерства.

Нагадаємо, 15 квітня стало відомо, що американський президент Джо Байден ввів у дію нові санкції проти Росії. У Білому домі зазначили, що обмежувальні заходи запроваджено через шкідливу зовнішню діяльність РФ.

У Байдена додали, що хочуть стримувати Росію у повному обсязі.

Штати зокрема вирішили вислати з Вашингтона десять членів дипломатичної місії РФ та покарати обмежувальними заходами шість російських технологічних компаній.

США звинувачували Росію в кібератаках та втручанні в американські вибори у 2016 році. Американська влада також виступала проти агресії РФ проти України.

Через агресивні дії проти України США запровадили санкції у 2014 році, а через кібератаки – у 2015-му.

Відносини США та Китаю погіршилися під час президентства Дональда Трампа (20 січня 2017 року – 20 січня 2021-го). Американська влада покарала санкціями низку китайських компаній, а Китай запровадив обмежувальні заходи проти співробітників адміністрації Трампа.

Після того, як президентом став Джо Байден, Штати назвали Китай головним геополітичним супротивником у 21 столітті.