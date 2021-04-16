Китай "наехал" на США из-за новых санкций против России

МИД Китая "наехал" на Штаты из-за новых антироссийских санкций / Reuters

Министерство иностранных дел Китая "наехало" на США из-за новых американских санкций в отношении Российской Федерации.

Официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь во время брифинга из-за санкций назвал Штаты гегемоном.

По его словам, Китай надеется, что Вашингтон и Москва устранят противоречия путем диалога.

"Новые санкции США против России – однобокие меры гегемона…", – заявил представитель министерства.

Напомним, 15 апреля стало известно, что американский президент Джо Байден ввел в действие новые санкции против России. В Белом доме отметили, что ограничительные меры введены из-за вредной внешней деятельности РФ.

У Байдена добавили, что хотят сдерживать Россию в полном объеме.

Штаты в частности решили выслать из Вашингтона десять членов дипломатической миссии РФ и наказать ограничительными мерами шесть российских технологических компаний.

США обвиняли Россию в кибератаках и вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Американские власти также выступали против агрессии РФ в отношении Украины.

Из-за агрессивных действий против Украины США ввели санкции в 2014 году, а из-за кибератак – в 2015-м.

Отношения США и Китая ухудшились во время президентства Дональда Трампа (20 января 2017 года – 20 января 2021-го). Американские власти наказали санкциями ряд китайских компаний, а Китай ввел ограничительные меры против сотрудников администрации Трампа.

После того, как президентом стал Джо Байден, Штаты назвали Китай главным геополитическим противником в 21 веке.