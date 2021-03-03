США назвали главного противника в 21 веке – это не Россия

Для США главный противник в 21 веке – Китай, сказал Энтони Блинкен / Reuters

Новый государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в 21 веке главным геополитическим противником страны является Китай.

Для американского государства РФ – только "серьезный вызов", рассказал чиновник во время своей первой большой публичной речи на посту, которую транслировал YouTube-канал Yahoo Finance.

Госсекретарь также заявил, что Штаты больше не будут осуществлять дорогие военные интервенции для продвижения демократии.

Энтони Блинкен занял пост госсекретаря США в конце января 2021 года, после того, как состоялась инаугурация демократа Джозефа Байдена в качестве 46-го американского президента.

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