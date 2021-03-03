США назвали главного противника в 21 веке – это не Россия

Штаты не считают РФ ключевым геополитическим противником.
Новый государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в 21 веке главным геополитическим противником страны является Китай.
Для американского государства РФ – только "серьезный вызов", рассказал чиновник во время своей первой большой публичной речи на посту, которую транслировал YouTube-канал Yahoo Finance.
Госсекретарь также заявил, что Штаты больше не будут осуществлять дорогие военные интервенции для продвижения демократии.
Энтони Блинкен занял пост госсекретаря США в конце января 2021 года, после того, как состоялась инаугурация демократа Джозефа Байдена в качестве 46-го американского президента.
Читайте такжеСША ввели против России дополнительные санкцииВо время президентства республиканца Дональда Трампа отношения США и Китая ухудшились. Американские власти ввели санкции против ряда китайских компаний, а Китай наказал ограничительными мерами сотрудников администрации Трампа.
После того, как Россия пошла на агрессию против Украины, Штаты начали сдерживать РФ, в частности ввели против страны санкции.
В администрации Байдена утверждали, что не собираются перезагружать отношения с Россией, однако хотят сделать их предсказуемыми.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
- В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
- В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".