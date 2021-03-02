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У Байдена решили не перезагружать отношения с Россией

2 марта 2021, 18:07
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Вашингтон не будет закрывать глаза на враждебное поведение Москвы, заявил высокопоставленный чиновник из администрации Байдена.

Байден
У Байдена решили не перезагружать отношения с Россией / Reuters

В планы администрации президента США Джо Байдена не входит перезагрузка отношений с Россией. Основная цель - сделать их предсказуемыми.

Как заявил высокопоставленный чиновник из администрации Байдена, Вашингтон не будет закрывать глаза на враждебное поведение Москвы. "Я думаю, что мы, конечно же, ожидаем, что отношения с Москвой будут продолжать представлять собой вызов, и мы к нему готовы. Наша цель - иметь отношения с Россией, которые были бы предсказуемыми и стабильными", - отметил он, его цитирует Reuters.

Также представитель администрации добавил, что "США не стремятся ни к перезагрузке отношений с Россией, ни к эскалации".

В то же время США не будут сворачивать сотрудничество с РФ по стратегической стабильности, несмотря на планы увеличить давление на Москву, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен в опубликованном во вторник подкасте бывшего главы ведомства и экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

"Я думаю, нам приходится идти и жевать жвачку одновременно, [то есть] жестко выступать против российской агрессии - Украина продолжает быть огромной проблемой, учитывая российское вторжение туда, - но также искать возможности для улучшения нашей безопасности по таким вопросам, как ядерное оружие", - сказал госсекретарь.

Отметим, вслед за Евросоюзом 2 марта США объявили о введении санкций против России.

Причиной также послужило преследование российского оппозиционера Алексея Навального. При этом американская разведка "с высокой степенью уверенности" (with high confidence) назвала ФСБ виновной в отравлении Навального.

Санкции США против России – о чем сообщалось ранее:

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