США ударили санкциями по России и озвучили новые угрозы

Новые американские санкции из-за Навального предполагают экспортные и визовые ограничения.
Вслед за Евросоюзом 2 марта США объявили о введении санкций против России.
Причиной также послужило преследование российского оппозиционера Алексея Навального. При этом американская разведка "с высокой степенью уверенности" (with high confidence) назвала ФСБ виновной в отравлении Навального.
Санкции США против России: кто попал в список
Новые санкции США против России касаются семи "высокопоставленных представителей" российских властей. При этом в Белом доме отказались в данный момент оглашать их фамилии.
Также Штаты вводят санкции против 14 организаций "за производство биологического и химического оружия".
Как рассказал на брифинге представитель администрации США, из четырнадцати компаний в санкционном списке – 13 являются коммерческими, включая:
- девять российских,
- три немецких,
- одну швейцарскую,
- а также государственный исследовательский институт в России.
На что влияют санкции ЕС против России
Новые американские санкции из-за Навального предполагают визовые ограничения для физлиц.
Кроме того, для российских организаций из санкционного списка Вашингтон ужесточает ограничения на экспорт. Любой экспорт и реэкспорт продукции, которая связана с указанными организациями, будет подпадать под лицензионный режим США "с презумпцией отказа" в лицензии.
Санкции США против России: последствия
В Белом доме объявили, что США не намерены добиваться перезагрузки отношений с Россией. Там уже анонсировали введение новых санкций против Москвы.
После санкций за Навального Вашингтон намерен вводить санкции по следующим причинам:
- из-за вмешательства в выборы,
- из-за хакерской атаки SolarWinds,
- из-за вознаграждения за убийство американских солдат, которое, по данным США, Россия обещала талибам.
"Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, которые приняты и уважаются другими странами", — говорится в заявлении администрации президента Джо Байдена.
Санкции США против России: новости
- В Белом доме 29 января сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 4 февраля помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что США готовятся привлечь Россию к ответственности за ряд злоумышленных действий против Вашингтона и американских союзников.
- В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
Почему задержали Навального
У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.
Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.
До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:
- 13 января,
- 27 января,
- 3 февраля,
- 16 марта,
- 6 июля,
- 17 августа.
Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.
Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.
Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.
Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.
2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному о замене ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше – политик осужден на 3,5 года. Суд учел время его пребывания под домашним арестом, вследствие чего Навального намерены отправить в колонию на 2 года 8 месяцев.
Бабушкинский районный суд города Москвы 20 февраля отклонил апелляцию защиты Навального и подтвердил законность замены ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше. Навального отправят в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области на 2,5 года.