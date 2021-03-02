США ударили санкциями по России и озвучили новые угрозы

Вслед за ЕС санкции против России ввели США / Фото Reuters

Вслед за Евросоюзом 2 марта США объявили о введении санкций против России.

Причиной также послужило преследование российского оппозиционера Алексея Навального. При этом американская разведка "с высокой степенью уверенности" (with high confidence) назвала ФСБ виновной в отравлении Навального.

Санкции США против России: кто попал в список

Новые санкции США против России касаются семи "высокопоставленных представителей" российских властей. При этом в Белом доме отказались в данный момент оглашать их фамилии.

Также Штаты вводят санкции против 14 организаций "за производство биологического и химического оружия".

Как рассказал на брифинге представитель администрации США, из четырнадцати компаний в санкционном списке – 13 являются коммерческими, включая:

девять российских,

три немецких,

одну швейцарскую,

а также государственный исследовательский институт в России.

На что влияют санкции ЕС против России

Новые американские санкции из-за Навального предполагают визовые ограничения для физлиц.

Кроме того, для российских организаций из санкционного списка Вашингтон ужесточает ограничения на экспорт. Любой экспорт и реэкспорт продукции, которая связана с указанными организациями, будет подпадать под лицензионный режим США "с презумпцией отказа" в лицензии.

Санкции США против России: последствия

В Белом доме объявили, что США не намерены добиваться перезагрузки отношений с Россией. Там уже анонсировали введение новых санкций против Москвы.

После санкций за Навального Вашингтон намерен вводить санкции по следующим причинам:

"Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, которые приняты и уважаются другими странами", — говорится в заявлении администрации президента Джо Байдена.

Санкции США против России: новости

В Белом доме 29 января сделали заявление о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.

4 февраля помощник главы Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что США готовятся привлечь Россию к ответственности за ряд злоумышленных действий против Вашингтона и американских союзников.

В Госдепе США 13 февраля заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.