Конфликт с Китаем, нейтралитет с РФ и "холод" к Украине: чего ждать от нового госсекретаря США Блинкена

Энтони Блинкен / Getty Images

На днях избранный президент США Джо Байден огласил шесть кандидатур на ключевые должности в администрации Белого дома. Как отмечают эксперты, будущий глава государства в своем выборе в основном делал ставку на проверенных лиц, в связи с чем два главных поста – госсекретаря и главы агентства Нацбезопасности США – отошли его ближайшим советникам, Энтони Блинкену и Джейку Салливану . Теперь кандидатуры, озвученные Байденом, еще предстоит одобрить в Сенате.

Что сулит миру и Украине назначение преданного Байдену госсекретаря и чего ждать от будущей администрации – узнавал Главред.

Преданность Байдену до мозга костей

Как объяснил Главреду эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса , в администрации Байдена, в отличие от администрации Трампа, нет никаких неожиданных кандидатов.

"Все они - в основном люди из окружения Байдена и Обамы, которые имеют опыт работы в Конгрессе США и в целом в государственном управлении, которых Байден знает лично и которым доверяет", - говорит Куса.

По его словам, Байден сделал упор на опытных аппаратчиков, которые разделяют его умеренные и центристские взгляды. Блинкен и Салливан являются сторонниками многосторонней дипломатии, будут делать ставку на союзников США в Европе и пытаться развернуть политику Трампа на 180 градусов, больше занимаясь многосторонним сотрудничеством, как это уже было в бытность Обамы.

Читайте такжеТрамп распорядился начать передачу власти БайденуПо словам Кусы, Тони Блинкен – наиболее подходящая кандидатура, которая могла быть выбрана заранее. Помимо того, что Блинкен близок к Байдену, его выбор стал компромиссом. Другие кандидаты - экс-советница Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс и сенатор-демократе Крис Кунс - были более спорными. В случае с Кунсом, Демпартия США, могла бы оказаться в меньшинстве в Сенате из-за его перехода на новую должность, а при выборе Райс Байден мог бы нарваться на излишнюю критику от Республиканской партии США, в которой уже давно недолюбливают Райс за ее "некомпетентные" заявления после нападения на американцев в ливийском Бенгази в 2012 году – тогда она заявляла, что нападающие боевики оказались там случайно, а не вследствие спланированного заранее теракта. Кроме того, Райс в должности госсекретаря могла бы накалить и без того непростые отношения с РФ, поскольку именно Райс обвинила Россию в причастности к организации недавних протестов Black Lives Matter.

Энтони Блинкен - биография нового госсекретаря

58-летний уроженец Нью-Йорка Энтони Блинкен родился в семье потомственных дипломатов – его отец Дональд был послом США в Венгрии, а дядя Алан – в Бельгии. Получив докторскую степень в Гарварде, Блинкен сначала занимался адвокатской практикой в Нью-Йорке и Париже, после чего окончил Колумбийский университет и подался в журналистику.

Именно с работы журналистом и началась его политическая карьера. Примечательно, что в 1988 году вместе со своим отцом Блинкен собирал средства в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии Майкла Дукакиса, который проиграл республиканцу Джорджу Бушу-старшему. Спустя 6 лет, в 1994-м, Блинкен стал спичрайтером по внешнеполитическим вопросам тогдашнего президента Билла Клинтона, а с 1994-го по 2001-й работал в аппарате Совета национальной безопасности США и курировал европейское и канадское направления.

Энтони Блинкен и Джо Байден сотрудничают уже более 20 лет / Getty Images

В 2002-2008 годах Блинкен возглавлял аппарат в сенатском комитете по международным отношениям, одним из председателей которого в тот момент был сенатор Джо Байден. С тех пор Байден и Блинкен начали тесно сотрудничать – с 2009-го по 2013-й, в первый президентский срок Барака Обамы, Блинкен был советником вице-президента Байдена по вопросам национальной безопасности. В 2013-2015 годах Блинкен стал заместителем советника по национальной безопасности, а в 2015-2017 годах – заместителем госсекретаря США, отвечал за Ближний Восток и борьбу с террористической организацией "Исламское государство".

В 2017 году, после победы Трампа на президентских выборах, Блинкен вместе с бывшим заместителем министра обороны США по политическим вопросам Мишель Флурнуа (она, по данным американских СМИ, вскоре может стать первой женщиной-главой Пентагона), основал консалтинговую фирму WestExec Advisors по оценке геополитических рисков для инвесторов. К слову, эта же фирма содействовала американским компаниям в выходе на китайский рынок в условиях торговой войны. Во время президентской кампании 2020 года Блинкен стал советником по внешней политике и неофициальным спикером Байдена, освещая в прессе его взгляды по решению геополитических проблем.

Украине рано радоваться

К слову, будущий госсекретарь США имеет украинские корни – прадед Блинкена был родом из Киева, но иммигрировал в США еще в конце XIX века и получил известность как автор рассказов о жизни евреев.

В марте 2015 года Блинкен, будучи заместителем госсекретаря США Джона Керри (в администрации Байдена Керри будет специальным посланником президента по вопросам климата), посещал Киев и встречался с Петром Порошенко – тогда политики обсуждали ситуацию на Донбассе и освобождение экс-нардепа Надежды Савченко из российской тюрьмы.

"Если Украина не будет целостной, если все люди, в ней живущие, не будут свободными и если здесь не будет мира, то в определенном смысле и в Европе тоже этого не будет", - заявлял Блинкен во время визита в Украину.

Читайте такжеКакой будет судьба Украины при БайденеКстати, во времена работы в администрации Обамы именно Блинкен отвечал за санкционную стратегию Обамы на аннексию Крыма Россией, сделав акцент на внутреннем окружении президента Владимира Путина и приближенных к Кремлю олигархах.

Но, по мнению Кусы, даже при такой связи секретаря с Украиной, нам вряд ли стоит ожидать к себе особого отношения.

"От Энтони Блинкена, учитывая его ориентацию на Европу, явно стоит ожидать более проевропейского подхода. Но будет ли в нем место для Украины – будет зависеть от нас. Характер отношений с Украиной останется тем же, что и был – мы продолжим сотрудничать в сфере безопасности, будем получать военную финансовую помощь от Штатов (которую при желании последних даже могут увеличить) и сохранится санкционный режим против РФ. То есть некоторые улучшения на уже существующих направлениях возможны с подачи администрации США, но незначительные. И, если говорить о фундаментальных дипломатических прорывах, то их Украине нужно будет инициировать самой, так как Украина в американской внешней политике все еще рассматривается через призму российского направления, то есть как один из элементов их стратегии по РФ", - добавляет Куса.

Политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк также соглашается, что на самом деле никто сейчас до конца не понимает, как будет формироваться политика новой администрации в отношении Украины.

Читайте такжеБайден и руководство ЕС обсудили Украину: чего ожидать"Все представители гражданского общества, условно говоря, соросята, сейчас утверждают, что в Украине может начаться варфоломеевская ночь для олигархов. Но на самом деле, не все так просто, потому что отвечать за Украину будет не Байден, а вице-президент Камала Харрис – политик левых взглядов, не слишком расположенная к Соросу. Потому здесь, вероятно, будут искать компромиссы с уже существующими элитами, чтобы сохранять баланс", - убежден Октисюк.

Как объяснил политический эксперт Тарас Загородний , неоднозначное отношение американских властей связано с тем, что на данный момент новой администрации просто не на кого опираться в Украине.

"Если раньше у Байдена в Украине был Яценюк, то сейчас в Украине он - никто. С Порошенко тоже большой вопрос в том, насколько он будет эффективным и какой будет у него возможность следовать пожеланиям американских друзей. С Зеленским также неизвестно, а различные грантоеды в Украине себя дискредитировали", - отмечает Загородний.

Нейтралитет с РФ и новый конфликт с Китаем

Что же касается внешней политики новой администрации, то, как утверждает Илия Куса, отношения США и России останутся на том же уровне - администрация Байдена, скорее всего, продолжит относиться к РФ (по крайней мере, в плане публичной риторики) более жестко.

"Единственное, что может измениться – те несколько законопроектов о санкциях, которые лежат в Конгрессе и демократы уже давно хотят принять и при администрации Байдена их, возможно, будет легче продвинуть. Самый негативный для России законопроект – введение санкций против их суверенного долга", - уточнил эксперт.

Куса также убежден, что, в отличие от администрации Трампа, Россия будет нужна Штатам, так как с ней будут обсуждать вопросы международной безопасности. Если при Трампе делали все, чтобы уничтожить договорную базу между РФ и США времен Холодной войны, которая позволяла контролировать определенные вопросы, связанные с нераспространением ядерного оружия, то Байден будет пытаться их сохранить.

"Например, Байден будет пытаться сохранить договор СНВ-3, на котором сейчас держится вся мировая система контроля за вооружениями. Если его не продлят, то мы сможем говорить о мире, в котором у нас есть девять ядерных государств и разрастающийся и ничем не сдерживаемый ядерный арсенал. И продление этого договора будет одним из первых моментов, по которому будет понятно, как будет складываться его дальнейший курс по РФ", - добавил Куса.

Конкуренция с Китаем и сотрудничество тоже останутся, потому что признание Китая как геополитического игрока – это консенсус двух партий. При этом американист Дмитрий Дробницкий указывает на то, что Китай может ввязаться в новую фазу конфликта с США. Причиной тому стали заключенные при содействии администрации Трампа соглашения между Саудовской Аравией и Израилем, направленные против Ирана.

"Это вызов для Китая, потому что его интересам в регионе будут противодействовать теперь системно, но главное - потому что всплывет старая обамовская перебалансировка - Pacific Pivot (тихоокеанский разворот), направленный, напомню против Китая не как против торгового партнера, а как против великой державы", - считает эксперт.