Китай висунув жорсткі умови для нормалізації відносин із США

У Китаї озвучили умови для нормалізації відносин з США / Reuters

Влада Китаю назвала три головні умови для нормалізації відносин із США - серед них, скасування всіх американських санкцій, високих мит і технологічної блокади КНР.

"Ван І зазначив, що для врегулювання розбіжностей між двома країнами і запобігання подальшого погіршення або навіть виходу з-під контролю китайсько-американських відносин, Китай висунув три основні вимоги до США", - наголошується в прес-релізі МЗС Китаю.

Першою вимогою Пекіна до Вашингтону голова МЗС Китаю Ван І назвав неприпустимість втручання США у внутрішні справи країни.

Крім того, Китай "настійно закликав США якомога швидше скасувати всі односторонні санкції, високі мита і технологічну блокаду, введені проти КНР".

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В якості третьої вимоги Ван і зазначив неприпустимість посягання США на національний суверенітет і територіальної цілісності Китаю.

Відносини США і Китаю - про що повідомлялося раніше:

Журналісти американського видання The New York Times прогнозували, що під час президентської каденції Джо Байдена Вашингтон і Пекін очікує серйозне протистояння. У США стурбовані стрімким зростанням впливу китайської держави і мають намір протистояти даній тенденції.

Глава Міноборони Штатів Ллойд Остін говорив, що боротьба з Китаєм-головний пріоритет міжнародної політики Америки. Байден давав завдання Пентагону переглянути політику Вашингтона щодо Пекіну в сферах розвідки, технологій, а також американської військової присутності в районі Південно-Китайського моря.

У березні Китаю запустив санкції проти фізичних осіб і компаній США і Канади. Дані обмеження стали відповіддю на американські та канадські санкції щодо Пекіна за порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР.

У травні розвідувальне управління Міністерства оборони США підготувало доповідь про глобальних загрозах у 2021 році, в якому основна увага приділяється загрозам, які представляють Китай і Росія.