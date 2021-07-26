Китай выдвинул жесткие условия для нормализации отношений с США

В Китае озвучили условия для нормализации отношений с США / Reuters

Власти Китая назвали три главных условия для нормализации отношений с США - среди них, отмена всех американских санкций, высоких пошлин и технологической блокады КНР.

"Ван И отметил, что для урегулирования разногласий между двумя странами и предотвращения дальнейшего ухудшения или даже выхода из-под контроля китайско-американских отношений, Китай выдвинул три основных требования к США", - отмечается в пресс-релизе МИД Китая.

Первым требованием Пекина к Вашингтону глава МИД Китая Ван И назвал недопустимость вмешательства США во внутренние дела страны.

Кроме того, Китай "настоятельно призвал США как можно скорее отменить все односторонние санкции, высокие таможенные пошлины и технологическую блокаду, введенные против КНР".

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В качестве третьего требования Ван И отметил недопустимость посягательства США на национальный суверенитет и территориальной целостности Китая.

Отношения США и Китая - о чем сообщалось ранее:

Журналисты американского издания The New York Times прогнозировали, что во время президентской каденции Джо Байдена Вашингтон и Пекин ожидает серьезное противостояние. В США обеспокоены стремительным ростом влияния китайского государства и намерены противостоять данной тенденции.

Глава Минобороны Штатов Ллойд Остин говорил, что борьба с Китаем – главный приоритет международной политики Америки. Байден давал задание Пентагону пересмотреть политику Вашингтона в отношении Пекина в сферах разведки, технологий, а также американского военного присутствия в районе Южно-Китайского моря.

В марте Китая запустил санкции против физических лиц и компаний США и Канады. Данные ограничения стали ответом на американские и канадские санкции в отношении Пекина за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

В мае разведывательное управление Министерства обороны США подготовило доклад о глобальных угрозах в 2021 году, в котором основное внимание уделяется угрозам, которые представляют Китай и Россия.