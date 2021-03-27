Китай ударил санкциями по чиновникам из США и Канады

Китайские коммунистические чиновники не стали долго тянуть и почти сразу ввели ответные санкции против группы американских и канадских чиновников.
Власти Китая ввели санкции в отношении граждан и организаций из США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран из-за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.
Как говорится в тексте, под санкции попали:
- глава Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Манчин;
- заместитель главы USCIRF Тони Перкинс;
- член парламента Канады Майкл Чонг.
Всем этим людям запрещен въезд в Китайскую Народную Республику. Кроме того, с ними запрещено взаимодействовать любым китайским организациям.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Главы МИД стран Евросоюза 22 марта согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием "уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".
- Позже о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания.
- МИД Китая в ответ ввел санкции против ЕС и Великобритании.
- В декабре минувшего года властями США были введены санкции против должностных лиц департамента Единого фронта Китая [дочерняя организация Коммунистической партии - Главред].
Автор: Дмитрий Видоменко