Китай ударил санкциями по чиновникам из США и Канады / Reuters

Власти Китая ввели санкции в отношении граждан и организаций из США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран из-за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом сообщается на сайте китайского МИД.

Как говорится в тексте, под санкции попали:

глава Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Манчин;

заместитель главы USCIRF Тони Перкинс;

член парламента Канады Майкл Чонг.

Всем этим людям запрещен въезд в Китайскую Народную Республику. Кроме того, с ними запрещено взаимодействовать любым китайским организациям.

Читайте такжеВ ЕС намерены ввести новые санкции против России и Китая

Напомним, ранее сообщалось: