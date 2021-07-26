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Крах СП-2 и удар по планам Байдена: журналист заявил о бунте в Белом доме из-за России

26 июля 2021, 08:01
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В США намерены превратить Россию в союзника, но уже с новым правящим режимом, считает Иван Яковина.

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У Байдена не поддерживают сделку с Россией против Китая – журналист / Getty

В команде хозяина Белого дома появляется оппозиция внешнеполитическому курсу Джо Байдена, направленному на попытку уговорить главу РФ Владимира Путина не поддерживать Китай в глобальном противостоянии двух супердержав в ближайшем будущем. Соратники Байдена, среди которых бывший посол в Москве Майкл Макфол, выступают против такого подхода в ситуации, когда в России сохраняется действующий политический режим. Разделение взглядов в США открывает возможность для остановки Северного потока-2 в последний момент, так как Конгресс выступает против газопровода. Об этом заявил журналист Иван Яковина.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что ближайшие соратники Байдена уже выступают против его позиции по примирению с Россией в контексте борьбы с Китаем в тех условиях, которые складываются сейчас. В частности, бывший американский посол в России Майкл Макфол не видит перспектив такой политики, которая, по его мнению, лишь усилит Кремль.Читайте такжеСША устроят крах Северного потока-2: в Нафтогазе назвали сценарий провала газовых планов России

"Стратегия Байдена сейчас заключается в том, чтобы уговорить Путина не поддерживать Китай, а стать на сторону Запада в глобальном противостоянии XXI века, которое будет вестись между США и Китаем. Но уже сейчас очень близкий соратник Байдена Майкл Макфол, который ранее работал послом США в России, написал статью, в которой сказал, что попытка умиротворить Путина и оторвать его от Китая приведет лишь к росту аппетитов Кремля, она не приведет к тому, что Путин отвернется от Китая и станет на сторону Запада", - считает Яковина.

По его словам, в Вашингтоне намерены сделать Россию союзником, но при другом правящем режиме в Москве.

"Меня обнадеживает обстоятельство, что сейчас даже ближайший соратник Байдена и Блинкена открыто заявляет об ошибочности внешней политики Байдена. Макфол говорит: не надо пытаться перетащить Путина на свою сторону. Он как бы намекает, что России сначала нужно избавиться от Путина, а потом уже новую Россию пытаться перетянуть на свою сторону в противостоянии с Китаем", - сказал журналист.

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Также он добавил, что подобная ситуация может привести к краху Северного потока-2 в последний момент. Есть надежда на такой сценарий развития событий, так как Конгресс США по-прежнему выступает против российского газопровода.

"Возможно, именно потому, что уже внутри Демократической партии и администрации Байдена зреет оппозиция к его нынешней внешней политике, получится поставить заслон запуску "Северного потока-2" в самый последний момент. Надежда на Конгресс США имеется, сражение за отмену пакта Байдена-Меркель сейчас только начинается. Я надеюсь, что вопрос запуска этого газопровода все еще не является предрешенным", - подчеркнул Иван Яковина.

Северный поток-2 новости

США и Германия 21 июля подписали декларацию по газопроводу Северный поток-2. Документ предполагает определенные обещания Украине. Речь идет о продлении российско-украинского контракта на транзит газа, который заканчивается в 2024 году, еще на 10 лет. Если Москва пойдет на новую агрессию против Киева, Германия обязуется ввести национальные санкции против РФ и поддержать запуск ограничений на уровне Евросоюза.

Советник Госдепа Дерек Шолль утверждал, что худшим сценарием для Киева может стать запуск СП-2 без каких-либо компенсаций украинскому государству. Но сейчас стороны проводят переговоры, чтобы такого не допустить.

25 июля в Госдепе США заявили, что Вашингтон по-прежнему выступает против российского энергетического проекта Северный поток-2. Американцы намерены вводить новые санкции против газопровода.

новости России новости США Джо Байден Северный поток-2 Иван Яковина
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