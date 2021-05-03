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В Пентагоне раскрыли планы России и предупредили о новых угрозах

3 мая 2021, 19:05
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РФ вскоре серьезно увеличит свой ядерный арсенал, предупредили в США.

В Пентагоне предупредили об угрозах РФ
Разведка США рассказала об угрозах со стороны РФ / Reuters

Разведывательное управление Министерства обороны США подготовило доклад о глобальных угрозах в 2021 году, в котором основное внимание уделяется угрозам, которые представляют Китай и Россия.

В документе, опубликованном на сайте сенатского комитета по делам вооруженных сил, упоминается отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального. В документе сказано, что Россия, по-видимому, располагает запасом незадекларированного химического оружия, такого как нервно-паралитическое отравляющее вещество Новичок, которым, предположительно, был отравлен политик.

Главные соперники США, а это Китай и Россия, как сказано в документе, разрабатывают средства, чтобы бросить вызов военному превосходству США. Речь идет, в частности, о действиях в "серой зоне" и использовании прокси-войск и наемников, кибератаках, манипуляциях с информацией, подрыве экономической мощи соперников и так далее.

Российские вооруженные силы названы в документе как потенциальная угроза самому существованию США, а также как инструмент поддержки влияния в странах по периметру российских границ, при помощи которого Москва может бросать вызов глобальному лидерству Вашингтона.

В докладе подробно рассказано о модернизации ядерных и неядерных российских сил. Ожидается, в частности, что Россия в ближайшие годы серьезно увеличит свой ядерный арсенал за счет нестратегических средств.

Авторы доклада приходят к выводу, что Россия в настоящий момент вряд ли заинтересована в прямом столкновении с Соединенными Штатами, однако и не откажется от конфронтации с Западом. "Кремль, скорее всего, будет пытаться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают российским стратегическим интересам".

Отдельное внимание в докладе уделено попыткам влияния России на внутреннюю политику своих соседей и стран – членов НАТО, а также информационной кампании на фоне эпидемии коронавируса, "используя ее для ведения информационной борьбы с целью подорвать правительства стран Запада".

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Обострение между РФ и Украиной: позиция Пентагона

  • Ранее Пентагон призывал Россию объяснить свои действия по наращиванию военных сил на восточной границе Украины и в оккупированном Крыму.
  • В Минобороны США считают, что все вопросы по этому поводу нужно задать министру обороны Сергею Шойгу.
  • В Пентагоне уверены, что такое наращивание "только вызывает еще большую нестабильность и небезопасность в той части мира, где уже было слишком много раздоров и слишком много насилия".
  • Также в МО США говорят, что вряд ли русские были полностью прозрачны в том, что они делают".
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