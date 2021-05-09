Китайська ракета впала в Індійський океан - ЗМІ

Координати вказують точку попадання в океан орієнтовно на південному заході від Індії та Шрі-Ланки.
Залишки китайської ракети Long March 5B впали в Індійський океан, а основна її частина була знищена при повторному попаданні в атмосферу Землі.
Як повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ Китаю, частини ракети Long March 5B повторно потрапили в атмосферу о 10:24 за пекінським часом (5:24 за Києвом) і приземлилися на місці з координатами 72,47° E, 2,65° N,
Координати вказують точку попадання в океан орієнтовно на південному заході від Індії та Шрі-Ланки.
Переважна більшість уламків ракети згоріла в процесі входу в атмосферу.
Що за ракета
Long March-5b ("Чанчжен-5") - китайська важка ракета космічного призначення сімейства "Великий похід", розроблена в дослідницькому інституті ракетної техніки, повідомляє Вікіпедія.
Проєкт CZ-5 нового покоління для нещодавно побудованих космодромів Китаю з сучасними екологічними обмеженнями. Важлива риса проєкту - модульність. CZ-5 має кілька проєктних варіантів з різним числом і типом модулів.
CZ-5 одна з найпотужніших чинних ракет: перевершує європейську Ariane-5, російську "Протон-М", лише трохи поступається американській Delta IV Heavy. З 2018 року найпотужнішою літальною ракетою стала Falcon Heavy, здатна вивести до 63,8 т на НОО.
Падіння китайської ракети - про що йшлося раніше:
- На вихідних на поверхню Землі впадуть уламки китайської ракети Long March-5b - унаслідок неконтрольованого повернення в атмосферу планети.
- У Пентагоні заявили, що спостерігають за траєкторією об'єкта, але не планують його збивати.
- Шанси на те, що шматок космічного сміття впаде на людей дуже малі, не в останню чергу тому, що більша частина поверхні Землі покрита океаном, а також тому, що та частина, яка є сушею, включає величезні безлюдні території.