Китайская ракета упала в Индийский океан - СМИ

СМИ сообщили, что китайская ракета упала в Индийский океан / Reuters

Остатки китайской ракеты Long March 5B упали в Индийский океан, а основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая, части ракеты Long March 5B повторно попали в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву) и приземлились на месте с координатами 72,47° E, 2,65° N,

Координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки.

Подавляющее большинство обломков ракеты сгорело в процессе входа в атмосферу.

Что за ракета

Long March-5b ("Чанчжэн-5") - китайская тяжёлая ракета космического назначения семейства "Великий поход", разработанная в Исследовательском институте ракетной техники, сообщает Википедия.

Проект CZ-5 нового поколения для недавно построенных космодромов Китая с современными экологическими ограничениями. Важная черта проекта - модульность. CZ-5 имеет несколько проектных вариантов с разным числом и типом модулей.

CZ-5 одна из самых мощных действующих ракет: превосходит европейскую Ariane-5, российскую "Протон-М", лишь немного уступает американской Delta IV Heavy. С 2018 года самой мощной летающей ракетой стала Falcon Heavy, способная вывести до 63,8 т на НОО.

Падение китайской ракеты – о чем сообщалось ранее: