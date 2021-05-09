Китайская ракета упала в Индийский океан - СМИ

Координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки.
Остатки китайской ракеты Long March 5B упали в Индийский океан, а основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли.
Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая, части ракеты Long March 5B повторно попали в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву) и приземлились на месте с координатами 72,47° E, 2,65° N,
Координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки.
Подавляющее большинство обломков ракеты сгорело в процессе входа в атмосферу.
Что за ракета
Long March-5b ("Чанчжэн-5") - китайская тяжёлая ракета космического назначения семейства "Великий поход", разработанная в Исследовательском институте ракетной техники, сообщает Википедия.
Проект CZ-5 нового поколения для недавно построенных космодромов Китая с современными экологическими ограничениями. Важная черта проекта - модульность. CZ-5 имеет несколько проектных вариантов с разным числом и типом модулей.
CZ-5 одна из самых мощных действующих ракет: превосходит европейскую Ariane-5, российскую "Протон-М", лишь немного уступает американской Delta IV Heavy. С 2018 года самой мощной летающей ракетой стала Falcon Heavy, способная вывести до 63,8 т на НОО.
Падение китайской ракеты – о чем сообщалось ранее:
- На выходных на поверхность Земли упадут обломки китайской ракеты Long March-5b - в результате неконтролируемого возвращения в атмосферу планеты.
- В Пентагоне заявили, что наблюдают за траекторией объекта, но не планируют его сбивать.
- Шансы на то, что кусок космического мусора упадет на людей очень малы, не в последнюю очередь потому, что большая часть поверхности Земли покрыта океаном, а также потому, что та часть, которая является сушей, включает огромные необитаемые территории.