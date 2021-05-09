УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Китайская ракета упала в Индийский океан - СМИ

9 мая 2021, 07:51

Координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки.

Ракета
СМИ сообщили, что китайская ракета упала в Индийский океан / Reuters

Остатки китайской ракеты Long March 5B упали в Индийский океан, а основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли.

Как сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая, части ракеты Long March 5B повторно попали в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву) и приземлились на месте с координатами 72,47° E, 2,65° N,

Координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки.

Подавляющее большинство обломков ракеты сгорело в процессе входа в атмосферу.

Что за ракета

Long March-5b ("Чанчжэн-5") - китайская тяжёлая ракета космического назначения семейства "Великий поход", разработанная в Исследовательском институте ракетной техники, сообщает Википедия.

Проект CZ-5 нового поколения для недавно построенных космодромов Китая с современными экологическими ограничениями. Важная черта проекта - модульность. CZ-5 имеет несколько проектных вариантов с разным числом и типом модулей.

CZ-5 одна из самых мощных действующих ракет: превосходит европейскую Ariane-5, российскую "Протон-М", лишь немного уступает американской Delta IV Heavy. С 2018 года самой мощной летающей ракетой стала Falcon Heavy, способная вывести до 63,8 т на НОО.

Падение китайской ракеты – о чем сообщалось ранее:

  • На выходных на поверхность Земли упадут обломки китайской ракеты Long March-5b - в результате неконтролируемого возвращения в атмосферу планеты.
  • В Пентагоне заявили, что наблюдают за траекторией объекта, но не планируют его сбивать.
  • Шансы на то, что кусок космического мусора упадет на людей очень малы, не в последнюю очередь потому, что большая часть поверхности Земли покрыта океаном, а также потому, что та часть, которая является сушей, включает огромные необитаемые территории.

ракета
Сейчас вы просматриваете новость «Китайская ракета упала в Индийский океан - СМИ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Журналисты показали, как выглядят Катя Осадчая и Тина Кароль без макияжаЖурналисты показали, как выглядят Катя Осадчая и Тина Кароль без макияжа Много соли: четыре сигнала организма, что вы злоупотребляетеМного соли: четыре сигнала организма, что вы злоупотребляете В России из-за Украины может разразиться катастрофаВ России из-за Украины может разразиться катастрофа Украина получила выговор от СШАУкраина получила выговор от США Поставка воды в Крым: у Зеленского выдвинули условие РФПоставка воды в Крым: у Зеленского выдвинули условие РФ

Последние новости

08:25
Отключение России от SWIFT станет для нее катастрофой - эксперт
08:22
В Украине выявили еще более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
08:22
Гороскоп на 9-10 мая 2021 года всех знаков Зодиака: кому грозит подлая ловушка Видео
07:51
Китайская ракета упала в Индийский океан - СМИ Видео
07:44
Вкусный завтрак из лаваша за 10 минут: пошаговый рецепт с фото Видео
Реклама
07:33
Врач объяснила, почему нового всплеска COVID-19 украинцам не избежать Видео
07:15
Как поздравить с Красной горкой – открытки и тексты
06:57
Военная помощь от США: что реально дадут Украине и чем ответит Россия мнение
06:31
В моду из 70-х вернулись фантастические платья, вязанные крючком Фото Видео
06:02
Как похудеть на травах: диетолог раскрыла секреты Видео
05:26
Эксперт раскрыл сценарий нового военного нападения России на Украину Видео
05:03
Поздравления на День матери 2021: какие слова сказать и нежные открытки
04:22
Самые плохие советы для красоты, которым нельзя верить Видео
03:50
Эксперт сделал заявление о войсках ВСУ у границ РФ и оценил ситуацию Видео
03:11
Исследователи отыскали еще одну причину возникновения рака у женщин Видео
02:17
Миллионы Android-смартфонов оказались под угрозой взлома
01:36
Майское новолуние 2021 на носу: чего избегать и чем заняться Видео
00:55
Под Днепром 52-летний опекун насиловал свою малолетнюю приемную дочь Видео
00:19
Ученые нашли новый способ продлить жизнь человека
08 мая, суббота
23:57
В Офисе президента сделали заявление о вступлении Украины в ЕС Видео
Реклама
23:30
В Днепре парочка занялась сексом в отеле на глазах у прохожих Видео
23:27
Врач рассказала, чем опасна овсянка для организма Видео
22:41
СМИ узнали, насколько жестко УЕФА накажет Реал, Ювентус и Барселону за Суперлигу Видео
22:41
Синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая жара Видео
21:48
Полиция вычислила "минера" Рады: что рассказали о подозреваемом Видео
21:42
Еще одна страна обязалась поддержать вступление Украины в ЕС Видео
21:21
Украинская певица потрясла смелым образом в кожаном наряде Видео
21:13
Ученые спрогнозировали, когда и куда на Землю упадут остатки китайской ракеты Видео
20:42
В Украине взлетят цены на самые популярные продукты Видео
20:28
Белый пиджак – must have для весны-лета 2021: с чем носить Фото Видео
20:04
Дипломат объяснил, почему Украине сложно получить системы Patriot от США Видео
19:51
Украине предрекли индийский сценарий с коронавирусом Видео
19:28
В Киев идет опасная погода и сильные грозы​ Видео
19:15
Стало известно о переброске США десанта и военной техники в Эстонию Видео
18:33
Оскорблявшую украинцев дочь судьи "отмазали" после езды в пьяном виде - СМИ Видео
18:13
Ученый заявил о провале России по добыче воды для Крыма в Азовском море Видео
18:09
СМИ опубликовали поздравление "Медведчука" "Пушилину" с Днем победы Видео
17:41
Врач заявил о проблемах со статистикой по выявлению COVID-19 в Украине Видео
17:17
Стало известно о новых планах России по достройке газопровода СП-2 Видео
16:42
В России на репетиции парада к 9 мая сожгли танк Видео
Реклама
16:37
Зеленский обратился к украинцам в День памяти и примирения Видео
16:27
Что готовят на Радоницу: меню и рецепты поминальных блюд Видео
16:14
В Госдуме сделали оскорбительное заявление в адрес Украины и Зеленского Видео
16:13
В Украине кардинально поменяется погода 9 мая Видео
15:40
Зеленский прибыл на Луганщину: для селфи с ним выстроилась очередь Фото Видео
15:31
"К порнокарьере готов": новый имидж Александра Усика вызвал ажиотаж в Сети
15:08
СМИ узнали о призыве премьера Чехии к ЕС в ответ на действия России Видео
14:40
В поезде Киев-Николаев пассажиров залило водой через дырявую крышу Видео
14:01
Вопрос ПДЧ Украины в НАТО: у Зеленского раскрыли планы на саммит Альянса Видео
13:56
Ни одного "красного" региона: Минздрав обновил карантинные зоны Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять