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На выходных на Землю упадет китайская ракета: есть ли угроза для украинцев

7 мая 2021, 16:49
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Большая часть транспортного средства должна сгореть в атмосфере, но высока вероятность, что обломки упадут на поверхность Земли.

Чанчжэн-5
Обломки ракеты Чанчжэн-5 могут достичь поверхности Земли / REUTERS

На выходных на поверхность Земли упадут обломки китайской ракеты Long March-5b - в результате неконтролируемого возвращения в атмосферу планеты.

Как сообщает BBC, основной сегмент корабля Long March-5b был использован для запуска первого модуля новой космической станции Китая в прошлом месяце. При весе 18 тонн это один из самых больших предметов за последние десятилетия, "который можно было бы не направлять в атмосферу", отмечает издание.

Читайте такжеSpaceX осуществила рекордный запуск в космос ракеты Falcon 9В Пентагоне заявили, что наблюдают за траекторией объекта, но в настоящее время не планируют его сбивать.

"Мы надеемся, что он приземлится там, где никому не причинит вреда. Надеюсь, в океане или где-нибудь в этом роде", - сказал министр обороны США Ллойд Остин.

Как сообщает издание, большая часть транспортного средства должна сгореть, когда оно совершит погружение в атмосферу, хотя всегда существует вероятность того, что металлы с высокими температурами плавления и другие стойкие материалы могут достигнуть поверхности.

Год назад аналогичная ступень ядра вернулась на Землю, и часть ракеты была обнаружена на земле в Кот-д'Ивуаре.

В то же время, шансы на то, что кусок космического мусора упадет на людей очень малы, не в последнюю очередь потому, что большая часть поверхности Земли покрыта океаном, а также потому, что та часть, которая является сушей, включает огромные необитаемые территории.

Также зона потенциального падения ограничивается траекторией ракетной ступени. Она движется под наклоном к экватору около 41,5 градуса. Это означает, что уже можно исключить, что любой мусор может упасть севернее, чем 41,5 градус северной широты и южнее, чем 41,5 градус южной широты.

Зона падения ракеты / BBC

Отметим, Украина в эту зону не входит.

Что за ракета

Long March-5b ("Чанчжэн-5") - китайская тяжёлая ракета космического назначения семейства "Великий поход", разработанная в Исследовательском институте ракетной техники, сообщает Википедия. Проект CZ-5 нового поколения для недавно построенных космодромов Китая с современными экологическими ограничениями. Важная черта проекта - модульность. CZ-5 имеет несколько проектных вариантов с разным числом и типом модулей.

CZ-5 одна из самых мощных действующих ракет: превосходит европейскую Ariane-5, российскую "Протон-М", лишь немного уступает американской Delta IV Heavy. С 2018 года самой мощной летающей ракетой стала Falcon Heavy, способная вывести до 63,8 т на НОО.

ракета новости Китая
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