Україна в топ десятці країн, де автомобіль - розкіш: українці витрачають на машину 4 річних зарплати

Україна потрапила до списку країн з найдорожчими витратами на особистий автомобіль / pixabay

Найбільш вигідно володіти особистим автомобілем жителям Австралії, США, Данії, а також інших країн Західної Європи. Власна машина стане дорогим задоволенням для жителів Туреччини, Аргентини і Колумбії. Україна потрапила до списку країн, у яких авто, швидше, розкіш, а не засіб пересування – в нашій країні для того, щоб утримувати авто, треба витратити близько 4 середньорічних зарплат по країні.

Як повідомляє MotorShow, фахівці британського порталу ScrapCarComparcion склали список країн, у яких дорого і дешево обходиться володіння особистим транспортним засобом. читайте такожНазвано найпопулярніші нові авто серед українців у 2021

У якості зразка вони навели приклад двох найпопулярніших моделей - Volkswagen Golf і Toyota Corolla. Результати дослідження представили у вигляді частки від середньорічного заробітку людини, необхідного для утримання власного автомобіля.

Виявилося, що найвигідніше утримувати свій автомобіль у Австралії. Як вважають дослідники, там доведеться витрачати трохи менше половини середньорічної зарплати по країні для таких потреб. Трохи більше половини середньорічного заробітку на автомобіль доведеться витратити у США-55%, а у Данії – 60,3%.

У яких країнах дешевше володіти власним автомобілем

Австралія

США

Данія

Канада

Швеція

Німеччина

Нідерланди

Франція

Великобританія

Фінляндія

Найдорожче обходиться особистий транспортний засіб жителям Туреччини - 652% від середньорічної зарплати по країні. Це понад 6 середньорічних зарплат на рік. Далі йде Аргентина - 5 середньорічних зарплат, і Колумбія, де показник приблизно аналогічний.

Україна - на шостому місці з показником 413,78%. Володіння автомобілем в нашій країні обійдеться орієнтовно в 4 середньорічні зарплати по країні.

В яких країнах володіти автомобілем найдорожче

Туреччина

Аргентина

Колумбія

…

Україна - 6 місце.

Нагадаємо, в Євросоюзі з метою скорочення викиду вихлопних газів в повітря, в майбутньому планують відмовитися від автомобілів на бензині і дизелі. Україна поетапно адаптуватиметься до цих змін, і вже з 1 січня 2027 року до країни заборонять ввозити автомобілі колишнього вжитку з двигунами внутрішнього згоряння.