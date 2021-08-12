Когда автомобиль – роскошь: на содержание машины в Украине нужно тратить 4 годовых зарплаты

Украина попала в список стран с самыми дорогими расходами на личный автомобиль / pixabay

Дешевле всего владение личным автомобилем обойдется жителям Австралии, США, Дании, а также других стран Западной Европы. Собственная машина станет дорогим удовольствием для жителей Турции, Аргентины и Колумбии. Украина попала в список стран, в которых авто, скорее, роскошь, а не средство передвижения – в нашей стране для того, чтобы содержать авто, нужно потратить около 4 среднегодовых зарплат по стране.

Как сообщает MotorShow, специалисты британского портала ScrapCarComparcion составили список стран, в которых дорого и дешево обходится владение личным транспортным средством.Читайте такжеНазваны самые популярные новые авто среди украинцев в 2021

В качестве образца они привели в пример две самые популярные модели – Volkswagen Golf и Toyota Corolla. Результаты исследования представили в виде доли от среднегодового заработка человека, необходимого для содержания собственного автомобиля.

Оказалось, что выгоднее всего содержать свой автомобиль в Австралии. Как полагают исследователи, там придется тратить чуть менее половины среднегодовой зарплаты по страны для таких нужд. Немного более половины среднегодового заработка на автомобиль придется потратить в США – 55%, а в Дании – 60,3%.

В каких странах дешевле владеть личным автомобилем

Австралия

США

Дания

Канада

Швеция

Германия

Нидерланды

Франция

Великобритания

Финляндия

Дороже всего обходится личное транспортное средство жителям Турции – 652% от среднегодовой зарплаты по стране. Это более 6 среднегодовых зарплат в год. Далее идет Аргентина – 5 среднегодовых зарплат, и Колумбия, где показатель примерно такой же.

Украина – на шестом месте с показателем 413,78%. Владение автомобилем в нашей стране обойдется ориентировочно в 4 среднегодовые зарплаты по стране.

В каких странах владеть автомобилем дороже всего

Турция

Аргентина

Колумбия

…

Украина – 6 место.

Напомним, в Евросоюзе с целью сокращения выброса выхлопных газов в воздух, в будущем планируют отказаться от автомобилей на бензине и дизеле. Украина будет поэтапно адаптироваться к данным изменениям, и уже с 1 января 2027 года в страну запретят ввозить автомобили бывшего употребления с двигателями внутреннего сгорания.