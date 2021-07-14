Евросоюз готовится полностью отказаться от автомобилей на бензине и дизеле: что ждет украинцев

Еврокомиссия приняла пакет предложений, согласно которым будет невозможно приобрести автомобили, которые загрязняют воздух.
Европейская комиссия приняла пакет экологических предложений, которые, предусматривают постепенное сокращение нормы выбросов выхлопных газов.
Как сообщает агентство Аgerpres со ссылкой на пресс-релиз высшего органа исполнительной власти Евросоюза, целью этого "зеленого пакета" является уменьшение выбросов СО2 на 55% к 2030 году, а к 2050 году - загрязнения воздуха оксидом углерода должно быть сведено до нуля.
"Нынешняя экономика ископаемого топлива достигла своих пределов. Нам нужно двигаться к новой модели, которая подпитывается инновациями, чистой энергией и круговой экономикой. Вот почему мы определили, что наша климатическая цель должна быть не только политическим устремлениям, но и иметь юридическую пригодность", — сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.
Пакет предложений, принятый Европейской комиссией, предусматривает европейскую государственную политику в отношении климата, энергетики, землепользования, транспорта и налогообложения. Среди важнейших положений — уменьшение до нуля выбросов СО2 в новых автомобилях в Европейском Союзе с 2035, фактически запрещающий продажу новых автомобилей на бензине и дизеле от этой даты.
Также будет стимулироваться продажа электромобилей и развитие необходимой для них инфраструктуры.
Кроме того, министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2030 года запретить ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей. Соответствующий законопроект уже подготовили в ведомстве.
Документ разработан в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив.
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Также законопроект призван стимулировать использование электромобилей. Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:
- с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;
- с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Также запрет не будет распространятся на машины, которые получают в наследство, и на ретро автомобили старше 1981 года.
Как ранее писал Главред, Кабинет министров 14 мая в рамках своего постановления зафиксировал розничные цены на бензин и дизельное топливо на период карантина. Согласно данному решению, торговая надбавка за литр дизеля не должна превышать 7 гривень, бензина – 5 гривень. Следовательно, средняя цены за литр бензина в мае должна составлять 30,22 грн, а за литр дизельного топлива – 27,89 грн. Цены указаны с учетом предельной наценки.