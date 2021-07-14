Евросоюз готовится полностью отказаться от автомобилей на бензине и дизеле: что ждет украинцев

С 2030 хотят запретить ввоз дизельных и бензиновых авто в Украину / pixabay

Европейская комиссия приняла пакет экологических предложений, которые, предусматривают постепенное сокращение нормы выбросов выхлопных газов.

Как сообщает агентство Аgerpres со ссылкой на пресс-релиз высшего органа исполнительной власти Евросоюза, целью этого "зеленого пакета" является уменьшение выбросов СО2 на 55% к 2030 году, а к 2050 году - загрязнения воздуха оксидом углерода должно быть сведено до нуля.

"Нынешняя экономика ископаемого топлива достигла своих пределов. Нам нужно двигаться к новой модели, которая подпитывается инновациями, чистой энергией и круговой экономикой. Вот почему мы определили, что наша климатическая цель должна быть не только политическим устремлениям, но и иметь юридическую пригодность", — сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен.

Пакет предложений, принятый Европейской комиссией, предусматривает европейскую государственную политику в отношении климата, энергетики, землепользования, транспорта и налогообложения. Среди важнейших положений — уменьшение до нуля выбросов СО2 в новых автомобилях в Европейском Союзе с 2035, фактически запрещающий продажу новых автомобилей на бензине и дизеле от этой даты.

Также будет стимулироваться продажа электромобилей и развитие необходимой для них инфраструктуры.

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Кроме того, министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2030 года запретить ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей. Соответствующий законопроект уже подготовили в ведомстве.

Документ разработан в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив.

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Также законопроект призван стимулировать использование электромобилей. Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Также запрет не будет распространятся на машины, которые получают в наследство, и на ретро автомобили старше 1981 года.

Как ранее писал Главред, Кабинет министров 14 мая в рамках своего постановления зафиксировал розничные цены на бензин и дизельное топливо на период карантина. Согласно данному решению, торговая надбавка за литр дизеля не должна превышать 7 гривень, бензина – 5 гривень. Следовательно, средняя цены за литр бензина в мае должна составлять 30,22 грн, а за литр дизельного топлива – 27,89 грн. Цены указаны с учетом предельной наценки.