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В Кабмине приняли скандальное решение по бензину и дизтопливу

14 июня 2021, 22:21

С учетом возможных максимальных наценок стоимость бензина на АЗС может достичь 30,82 гривен за л итр.

бензин, АЗС, автозаправка
АЗС разрешили повысить стоимость бензина / WOG

В Министерстве экономики обнародовали новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива в Украине, от которой сети АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 1 июня предоставил Нафтогаз, сообщает Минэкономики, в понедельник, 14 июня.

Расчетные цены повышены для бензина с 24,92 гривен – до 25,82 гривен за литр, а для дизельного топлива с 20,91 гривен – до 22,09 гривен за литр.

Таким образом, с учетом возможных максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,82 гривен за литр, дизельного топлива – 29,09 гривен за литр.

Как ранее писал Главред, Кабинет министров 14 мая в рамках своего постановления зафиксировал розничные цены на бензин и дизельное топливо на период карантина. Согласно данному решению, торговая надбавка за литр дизеля не должна превышать 7 гривень, бензина – 5 гривень. Следовательно, средняя цены за литр бензина в мае должна составлять 30,22 грн, а за литр дизельного топлива – 27,89 грн. Цены указаны с учетом предельной наценки.

В связи с этим в ОККО заявили, что бензин PULLS 95 и дизель PULLS Diesel временно не будут продаваться в сети автозаправочных станций, так как реализация данных марок топлива является убыточной для АЗС. Аналогичное решение приняли сети автозаправочных станций WOG, KLO и SOCAR.

В Кабмине отреагировали на топливный бунт автозаправок ОККО, WOG, SOCAR и KLO, которые отказались продавать топливо премиум-класса. В правительстве отметили, что постановление об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

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