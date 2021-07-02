Компенсація Україні та удар Росії з Китаєм: у Німеччині зробили заяву про запуск СП-2

Україна не повинна зазнати збитків через запуск СП-2, - МЗС ФРН / Reuters

Офіційний Берлін прикладає максимальних зусиль для того, щоб мінімізувати витрати для України після запуску Північного потоку-2. Щодо питання вже ведуться перемовини з Вашингтоном і Києвом. Європа погодилася на реалізацію газопроводу для того, щоб уникнути Альянсу Росії і Китаю, який міг би стати загрозою європейській безпеці. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас.

Як повідомляє Укрінформ, під час спільної пресконференції з главою МЗС Польщі Збігневом Рау він сказав про те, що Україна не повинна постраждати від запуску Північного потоку-2.

"Ми ще раз відзначаємо, що були посередником у перемовинах між Україною і Росією щодо транзиту газу. Ми забезпечили альтернативний транзит газу через Україну. Для нас також важливо намагатися забезпечити, щоб Україна не зазнала збитків через відсутність транзиту", - сказав Маас і уточнив, що Німеччина, США і Україна вже ведуть відповідні перемовини.

При цьому він додав, що посилення енергетичного співробітництва Європи і Росії стало вимушеним кроком. Інакше існує ризик, за якого Москва зміцнить економічну взаємодію з Китаєм. Подібна ситуація стала б загрозою безпеці ЄС.читайте такожУдар Росії по Україні: у Німеччині поставили Путіну ультиматум щодо Північного потоку-2

"Це призведе до того, що Китай і Росія стануть ближче. Довести до цього було б не тільки помилковим шляхом, а й загрозою нашій безпеці у Європі", - підкреслив Хайко Маас.

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Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час візиту делегації з США до Києва заявляв, що газопровід Північний потік-2 несе загрозу національній безпеці держави. У зв'язку з цим він закликав Захід зупинити реалізацію російського енергетичного проекту.

Глава МВС Арсен Аваков попередив про те, що Росія може піти на провокації проти об'єктів критичної інфраструктури України після запуску СП-2.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив сценарію, за якого у Північного потоку-2 можуть виникнути нові проблеми вже на етапі сертифікації та страхування газопроводу.

Російський депутат В'ячеслав Ніконов вважає, що якщо за підсумками парламентських виборів у Німеччині в країні прийде до влади Партія зелених, то США спробують зупинити Північний потік-2.