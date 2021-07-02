Компенсация Украине и удар России с Китаем: в Германии сделали заявление о запуске СП-2

Украина не должна понести убытки из-за запуска СП-2, - МИД ФРГ / Reuters

Официальный Берлин прикладывает максимальные усилия для того, чтобы минимизировать издержки для Украины после запуска Северного потока-2. По этому вопросу уже ведутся переговоры с Вашингтоном и Киевом. Европа согласилась на реализацию газопровода для того, чтобы избежать альянса России и Китая, который мог бы стать угрозой европейской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Как сообщает Укринформ, в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Збигневом Рау он сказал о том, что Украина не должна пострадать от запуска Северного потока-2.

"Мы еще раз отмечаем, что были посредником в переговорах между Украиной и Россией по транзиту газа. Мы обеспечили альтернативный транзит газа через Украину. Для нас также важно стараться обеспечить, чтобы Украина не понесла убытки из-за отсутствия транзита", - сказал Маас и уточнил, что Германия, США и Украина уже ведут соответствующие переговоры.

При этом он добавил, что усиление энергетического сотрудничества Европы и России стало вынужденным шагом. Иначе существует риск, при котором Москва укрепит экономическое взаимодействие с Китаем. Подобная ситуация стала бы угрозой безопасности ЕС.Читайте такжеУдар России по Украине: в Германии поставили Путину ультиматум по Северному потоку-2

"Это приведет к тому, что Китай и Россия станут ближе. Довести до этого было бы не только ошибочным путем, но и угрозой нашей безопасности в Европе", - подчеркнул Хайко Маас.

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Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита делегации из США в Киев заявлял, что газопровод Северный поток-2 несет угрозу национальной безопасности государства. В связи с этим он призвал Запад остановить реализацию российского энергетического проекта.

Глава МВД Арсен Аваков предупредил о том, что Россия может пойти на провокации против объектов критической инфраструктуры Украины после запуска СП-2.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил сценария, при котором у Северного потока-2 могут возникнуть новые проблемы уже на этапе сертификации и страхования газопровода.

Российский депутат Вячеслав Никонов считает, что если по итогам парламентских выборов в Германии в стране придет к власти Партия зеленых, то США попытаются остановить Северный поток-2.