Конфлікт Ізраїлю та Палестини: що потрібно знати про новий виток ескалації

Ізраїль і Палестина обмінюються ракетними ударами / Фото Reuters

Ситуація на Близькому Сході загострюэться. За даними армії Ізраїлю, из Сектора Газа випустили понад тисячу ракет. Є жертви та руйнування. Ізраїль відкриває вогонь у відповідь. У ЦАХАЛ повідомили, що вдалося ліквідувати ключові фігури розвідки ХАМАС і зруйнувати головні офіси організації.

З чого почалося загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною

Мусульман вирішили не допускати на священну для них Храмову гору під час національного свята Ізраїлю - Дня Єрусалиму (святкувався з вечора 9 травня по вечір 10 травня).

Напередодні на Храмовій горі в східній частині міста, біля мечеті Аль-Акса відбулися масові зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією із застосуванням каменів, гумових куль і сльозогінного газу. В ході заворушень постраждали кілька сот протестувальників і десятки правоохоронців, в наступні дні сутички продовжили набирати обертів.

ХАМАС висунув Ізраїлю ультиматум, щоби поліція залишила Храмову гору і східний район Єрусалиму і звільнила всіх затриманих під час зіткнень 7 травня. В іншому випадку палестинський ісламістський рух загрожував "посилити опір".

ХАМАС стверджує, що своїми діями хоче "захистити" мечеть Аль-Акса на Храмовій горі Єрусалиму від "агресії та тероризму" Ізраїлю.

Конфлікт через поселення в Єрусалимі

Додатковим фактором конфлікту стала спроба виселити кілька палестинських сімей зі східного району Єрусалиму Шейх-Джеррах, згідно з рішенням ізраїльського суду.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху раніше прокоментував справу про виселення, заявивши, що Ізраїль має право і будуватиме у своїй столиці нові будівлі, таким чином розвиваючи місто. Ізраїль в 1980 році проголосив весь Єрусалим своєю вічною та неподільною столицею.

Сектор Газа Це вузька смуга землі вздовж Середземного моря, площею 360 квадратних кілометрів, передає Вікіпедія. Де-юре ця територія є однією з двох частин частково визнаної арабської держави Палестина (поряд з територією Західного берега річки Йордан). На Сході та Півночі сектор межує з Ізраїлем, від якого він відділений розділовим парканом з контрольно-пропускними пунктами. У 2005 році Ізраїль вивів свої війська з Гази, на даний момент фактична влада в регіоні належить ісламістському руху ХАМАС, визнаному в Ізраїлі, ЄС, США та низці інших країн терористичним угрупованням.

Обстріл Тель-Авіва

З 10 травня ісламістське угруповання ХАМАС, почало масові обстріли ізраїльської території. Лише за першу ніч було випущено близько 200 ракет. Ізраїльські військові відповіли бомбардуваннями об'єктів на території Сектора Газа, зокрема, баз ХАМАС і руху Ісламський джихад.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що напади не залишаться без відповіді.

"Терористичні групи в Газі перетнули червону лінію в день Єрусалиму й атакували ракетами околиці Єрусалиму", - цитує Нетаньяху The Jerusalem Post.

Також прем'єр-міністр заявив, що Ізраїль не хоче ескалації ситуації, але визнав, що конфронтація "може тривати деякий час".

У бік Ізраїлю випустили понад тисячу ракет / Фото Reuters

Вдень 11 травня в результаті повітряних ударів ізраїльських сил було зруйновано 13-поверхову будівлю в Газі Бурдж-Ханаді. Там знаходилися офіси руху ХАМАС. Приблизно за півтори години до удару Ізраїль попередив місцевих жителів, щоби вони терміново евакуювалися. За даними агенства Reuters, в секторі Газа загинули 35 людей, в Ізраїлі - п'ятеро.

Незабаром після руйнування Бурдж-Ханаді палестинські групи повідомили, що випустили по Тель-Авіву 130 ракет. Більшу частину ракет, які випускаються по території Ізраїлю, перехоплює ізраїльська система ППО Залізний купол.

Залізний купол Це тактична система протиракетної оборони( ПРО), призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів. Розроблена ізраїльською компанією Rafael. Кожна батарея може захищати територію площею 150 квадратних кілометрів. Перша батарея стала на бойове чергування в березні 2011 року. Станом на липень 2014 року, бойове чергування несли 9 батарей по всій території Ізраїлю.

На деякий час припинив роботу головний аеропорт Ізраїлю Бен Гуріон, ракети потрапили в трубопровід між містами Ейлат і Ашкелон. У місті Холон неподалік від Тель-Авіва від попадання ракети згорів автобус (пасажирів у ньому не було).

Фото Reueters

Фото Reuters

Військові Ізраїлю також повідомили, що ліквідували ключові фігури розвідки ХАМАС.

"Це наш найбільший удар з 2014 року. В даний час ми продовжуємо наносити удари по терористичним цілям", — йдеться в повідомленні ЦАХАЛ в Twitter.

За даними Армії оборони Ізраїлю, з вечора понеділка з території Сектора Газа по ізраїльських містах випустили понад тисячу ракет. ЦАХАЛ у відповідь завдав ударів по 150 цілям у Секторі Газа.

По містах Ашкелон і Ашдод ХАМАС, як випливає з його заяви, випустив 157 ракет за п'ять хвилин.

ЦАХАЛ Скорочена назва Армії оборони Ізраїлю, що існуює з 1948 року. Загальна чисельність - близько 170 тисяч, за рахунок резервістів може бути збільшена більш ніж до півмільйона осіб. У Міністерстві оборони Ізраїлю вже схвалили призов понад 5 тисяч осіб на службу в ЦАХАЛ, якщо ситуація буде й надалі загострюватися.

У Мережі з'явилося відео перехоплення ракет ХАМАСу, випущених по Ізраїлю:

Ізраїль розбомбив житловий будинок в Газі

12 травня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару по 13-поверховому житловому будинку в місті Газа. Будівля ймовірно була притулком для багатьох терористів, зокрема деяких звільнених Ізраїлем під час обміну полоненими Гілада Шаліта в 2011 році.

Як повідомляє The Times of Israel, ізраїльські військові по різних каналах попереджали мешканців будинку про майбутній удар та закликали залишити будівлю. Після цього вони вразили дах будинку ракетою малої потужності, що стало своєрідним попередженням. Незабаром після цього будівлю вразила ракета більшої потужності, в результаті чого житловий будинок завалився.

На даний момент невідомо, чи є постраждалі в результаті ліквідації будівлі.

Відео інциденту опублікували в Мережі очевидці:

Реакція ООН і США на загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про серйозну стурбованість через зростаючу напруженість між Палестиною та Ізраїлем і закликав до негайної деескалації.

Офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що Гутерріш засмучений "все більшою кількістю жертв, зокрема дітей, в результаті ізраїльських авіаударів в Газі, а також загибеллю ізраїльтян в результаті ракетних ударів з Гази", передає Reuters.

ООН проводить контакти на всіх рівнях з усіма залученими сторонами, щоби допомогти деескалації ситуації.

У свою чергу, спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд закликав протиборчі сторони негайно припинити вогонь. За його словами, ситуація загрожує перерости "в повномасштабну війну".

У США також засудили конфлікт Ізраїлю і Палестини і закликали обидві сторони знизити напруженість.

"Всім сторонам необхідно послабити ескалацію, знизити напруженість, зробити практичні кроки, щоби заспокоїти ситуацію", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен і закликав ХАМАС негайно припинити ракетні обстріли.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс також закликав обидві сторони "до стриманості та спокою". За його словами, Ізраїль має право захищатися і відповідати на ракетні обстріли. Водночас "палестинський народ також має право на безпеку".