УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Конфликт Израиля и Палестины: что нужно знать о новом витке эскалации

12 мая 2021, 11:49

Израильские военные обстреливают сотни объектов в Секторе Газа. ХАМАС и Исламский джихад запускают ракеты по территории Израиля. Погибшие есть с обеих сторон.

Израиль обстрел
Израиль и Палестина обмениваются ракетными ударами / Фото Reuters

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется. По данным армии Израиля, из сектора Газа было выпущено уже более тысячи ракет. Есть жертвы и разрушения. Израиль открывает ответный огонь. В ЦАХАЛ сообщили, что удалось ликвидировать ключевые фигуры разведки ХАМАС и разрушить главные офисы организации.

С чего началось обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Мусульман решили не допускать на священную для них Храмовую гору во время национального праздника Израиля - Дня Иерусалима (отмечался с вечера 9 мая по вечер 10 мая).

Накануне на Храмовой горе в восточной части города, около мечети Аль-Акса произошли массовые столкновения между палестинцами и израильской полицией с применением камней, резиновых пуль и слезоточивого газа. В ходе беспорядков пострадали несколько сот протестующих и десятки правоохранителей, в последующие дни столкновения продолжили набирать обороты.

ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум, чтобы полиция покинула Храмовую гору и восточный район Иерусалима и освободила всех задержанных во время столкновений 7 мая. В противном случае палестинское исламистское движение грозило "усилить сопротивление".

ХАМАС утверждает, что своими действиями хочет "защитить" мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима от "агрессии и терроризма" Израиля.

Конфликт из-за поселений в Иерусалиме

Дополнительным фактором конфликта стала попытка выселить несколько палестинских семей из восточного района Иерусалима Шейх-Джеррах, согласно решению израильского суда.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее прокомментировал дело о выселении, заявив, что Израиль имеет право и будет строить в своей столице новые здания, таким образом развивая город. Израиль в 1980 году провозгласил весь Иерусалим своей вечной и неделимой столицей.

Сектор Газа

Это узкая полоса земли вдоль Средиземного моря, площадью 360 квадратных километров, передает Википедия.

Де-юре эта территория является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан). На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами.

В 2005 году Израиль вывел свои войска из Газы, на данный момент фактическая власть в регионе принадлежит исламистскому движению ХАМАС, признанному в Израиле, ЕС, США и ряде других стран террористической группировкой.

Обстрел Тель-Авива

С 10 мая исламистская группировка ХАМАС, начала массовые обстрелы израильской территории. Лишь за первую ночь было выпущено около 200 ракет. Израильские военные ответили бомбардировками объектов на территории Сектора Газа, в частности, баз ХАМАС и движения Исламский джихад.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нападения не останутся без ответа.

"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.

Также премьер-министр заявил, что Израиль не хочет эскалации ситуации, но признал, что конфронтация "может продлиться некоторое время".

Израиль, обстрел
По Израилю было выпущено более тысячи ракет / Фото Reuters

Днем 11 мая в результате воздушных ударов израильских сил было разрушено 13-этажное здание в Газе Бурдж-Ханади. Там находились офисы движения ХАМАС. Примерно за полтора часа до удара Израиль предупредил местных жителей, чтобы они срочно эвакуировались. По данным агенства Reuters, в секторе Газа погибли 35 человек, в Израиле - пятеро.

Вскоре после разрушения Бурдж-Ханади палестинские группы сообщили, что выпустили по Тель-Авиву 130 ракет. Большую часть ракет, которые выпускаются по территории Израиля, перехватывает израильская система ПВО Железный купол.

Железный купол

Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael.

Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. По состоянию на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля.

На некоторое время прекратил работу главный аэропорт Израиля Бен Гурион, ракеты попали в трубопровод между городами Эйлат и Ашкелон. В городе Холон неподалеку от Тель-Авива от попадания ракеты сгорел автобус (пассажиров в нем не было).

Израиль, обстрел
Фото Reueters
Фото Reuters

Военные Израиля также сообщили, что ликвидировали ключевых фигур разведки ХАМАС.

"Это наш самый крупный удар с 2014 года. В настоящее время мы продолжаем наносить удары по террористическим целям", — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Twitter.

По данным Армии обороны Израиля, с вечера понедельника с территории сектора Газа по израильским городам было выпущено более тысячи ракет. ЦАХАЛ в ответ нанес удары по 150 целям в секторе Газа.

По городам Ашкелон и Ашдод ХАМАС, как следует из его заявления, выпустил 157 ракет за пять минут.

ЦАХАЛ

Сокращенное название Армии обороны Израиля, существующей с 1948 года. Общая численность – около 170 тысяч, за счет резервистов может быть увеличена более чем до полумиллиона человек. В министерстве обороны Израиля уже одобрили призыв более 5 тысяч человек на службу в ЦАХАЛ, если ситуация будет далее обостряться.

В Сети появилось видео перехвата ракет ХАМАСа, выпущенных по Израилю:

Израиль разбомбил жилой дом в Газе

12 мая стало известно, что Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по 13-этажному жилому дому в городе Газа. Здание вероятно служило пристанищем для многих террористов, в том числе некоторых освобожденных Израилем во время обмена пленными Гилада Шалита в 2011 году.

Как сообщает The Times of Israel, израильские военные по разным каналам предупреждали жителей дома о предстоящем ударе и призывали покинуть здание. После этого они поразили крышу дома ракетой малой мощности, что стало своеобразным предупреждением. Вскоре после этого здание поразила ракета большей мощности, в результате чего жилой дом рухнул.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ликвидации здания.

Видео инцидента опубликовали в Сети очевидцы:

Реакция ООН и США на обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о серьезной обеспокоенности из-за растущей напряженности между Палестиной и Израилем и призвал к незамедлительной деэскалации.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Гутерриш опечален "все большим числом жертв, в том числе детей, в результате израильских авиаударов в Газе, а также гибелью израильтян в результате ракетных ударов из Газы", передает Reuters.

ООН проводит контакты на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами, чтобы помочь деэскалации ситуации.

В свою очередь, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь. По его словам, ситуация угрожает перерасти "в полномасштабную войну".

В США также осудили конфликт Израиля и Палестины и призвали обе стороны снизить напряженность.

"Всем сторонам необходимо ослабить эскалацию, снизить напряженность, предпринять практические шаги, чтобы успокоить ситуацию", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен и призвал ХАМАС немедленно прекратить ракетные обстрелы.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс также призвал обе стороны "к сдержанности и спокойствию". По его словам, Израиль имеет право защищаться и отвечать на ракетные обстрелы. В то же время "палестинский народ также имеет право на безопасность".

обстрелы Израиль Биньямин Нетаньяху новости Израиля
Сейчас вы просматриваете новость «Конфликт Израиля и Палестины: что нужно знать о новом витке эскалации». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи указали на опасность картофельного пюре: на что обратить вниманиеВрачи указали на опасность картофельного пюре: на что обратить внимание Надя Дорофеева опустила шлейки на лифчике в манящей фотосессииНадя Дорофеева опустила шлейки на лифчике в манящей фотосессии Инфекционист рассказала об опасной болезни, которая возникает после COVID-19Инфекционист рассказала об опасной болезни, которая возникает после COVID-19 Жена Димы Комарова удивила нежным образом на ярком фотоЖена Димы Комарова удивила нежным образом на ярком фото Ученый заявил о провале России по добыче воды для Крыма в Азовском мореУченый заявил о провале России по добыче воды для Крыма в Азовском море

Последние новости

14:24
Нардепа грабанули в поезде: унесли сумку с десятками тысяч гривен
14:15
Зоны карантина в стране: какие области в Украине остались "оранжевыми" Фото Видео
14:13
В Сеть попали "живые" фото нового смартфона Samsung Galaxy F52 Фото
13:54
На 1+1 сделали заявление об отношениях Кароль и Балана на Голосі країни
13:35
Мигрень или инсульт: четыре главных отличия Видео
Реклама
13:34
Гороскоп всех знаков Зодиака на два дня: угрозы, и как не сгореть от стыда Видео
13:31
В магазине Steam можно выгодно закупиться играми Electronic Arts
13:27
Степанов назвал дату доставки в Украину новой партии вакцины Pfizer Видео
13:12
Как улучшить настроение с помощью еды: американцы нашли простой способ Видео
13:11
Таран объяснил, что не так с отводом войск России от границы Украины Видео
13:04
СБУ назвала реальную причину запрета Моргенштерна в Украине Видео
12:58
У Зеленского пояснили, почему Мендель еще работает пресс-секретарем президента Видео
12:51
Врачи назвали правильное время для чистки зубов Видео
12:50
Майские события, потрясшие мир и Украину мнение
12:33
Из-за новой криптовалюты в Украине стали дорожать жёсткие диски и SSD Видео
12:19
Уменьшает переедание и защищает сердце: назван продукт, продлевающий жизнь Видео
12:18
"Большая стройка": разбитая дорога к Белому озеру на Полесье превращается в современную трассу
12:04
Солистка Go-A рассказала о любви к русским и концертах в РФ Видео
11:56
Рейтинг партий: названы политсилы, которым украинцы доверяют бразды власти Видео
11:53
На Днепропетровщине "полковник ФСБ" угрожал подорвать дом: названо имя "минера"
Реклама
11:49
Конфликт Израиля и Палестины: что нужно знать о новом витке эскалации Видео
11:47
Метинвест в первом полугодии заплатит 10 миллиардов гривень налога на прибыль
11:44
Жена Димы Комарова удивила нежным образом на ярком фото Видео
11:36
Крупнейшая еврейская организация Украины поддержала строительство мемориала в Бабьем Яру
11:28
Синоптик назвала даты прихода в Украину жары до +30 Видео
10:57
"Натуральные орешки": Леся Никитюк обольстительно показала попу как у Ким
10:49
Чат с экс-министром экономики Виктором Сусловым
10:45
Назван метод контрацепции, который может вызвать рак груди Видео
10:39
США дадут Киеву технику для укрепления военных позиций в Черном море Видео
10:17
Десяток колото-резаных ран: в Сумах чуть не убили адвоката и президента местного ФК Видео
10:06
На Прикарпатье в BMW Х5 отправили гранату, был взрыв Фото
10:00
Медведчук сообщил, где находится после обысков и раскрыл свои планы Видео
09:46
Что пожелать на День медсестры 2021: поздравления и открытки
09:44
США официально похвалили Украину за санкции против Медведчука и Козака Видео
09:33
Кровавый расстрел в школе в Казани: СМИ узнали, как стрелок пытался замести следы Видео
09:17
Медведчук при Порошенко расслабился и "потерял берега" мнение
09:07
В Киеве на Соломенке подстрелили мужчину
08:59
"Поддержка жертв режима Путина": Лещенко сказал, зачем его жена выступила в РФ Видео
08:44
Зачем украинцам из ОРДЛО разрешили голосовать на выборах в Госдуму мнение
08:26
Не безобидная: в чем опасность местной анестезии Видео
Реклама
08:15
Коронавирус 12 мая: за сутки вдвое выросло число новых больных Видео
08:00
"Спусковой крючок для Путина": эксперт раскрыл, как и почему РФ может напасть на Украину Видео
07:57
Раскрыты подробности обыска в доме Медведчука в Киеве Видео
07:44
Почему челка - худшее, что вы можете сделать с волосами Видео
07:15
"Кайф": Илона Гвоздева показала набухшие соски на горячем пляже Фото
06:56
Обострение конфликта Израиля и Палестины: в ЦАХАЛ заявили о ликвидации верхушки военной разведки ХАМАС Видео
06:52
Россия готовит для Украины "троянского коня" мнение
06:30
Эксперт оценил шансы РФ добыть воду для Крыма на дне Азовского моря Видео
06:03
Чем полезен и чем вреден для тела отказ от мяса Видео
05:28
Путин сделал важный шаг для закрытия от Запада данных об армии России
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять