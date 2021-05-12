Конфликт Израиля и Палестины: что нужно знать о новом витке эскалации

Израиль и Палестина обмениваются ракетными ударами / Фото Reuters

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется. По данным армии Израиля, из сектора Газа было выпущено уже более тысячи ракет. Есть жертвы и разрушения. Израиль открывает ответный огонь. В ЦАХАЛ сообщили, что удалось ликвидировать ключевые фигуры разведки ХАМАС и разрушить главные офисы организации.

С чего началось обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Мусульман решили не допускать на священную для них Храмовую гору во время национального праздника Израиля - Дня Иерусалима (отмечался с вечера 9 мая по вечер 10 мая).

Накануне на Храмовой горе в восточной части города, около мечети Аль-Акса произошли массовые столкновения между палестинцами и израильской полицией с применением камней, резиновых пуль и слезоточивого газа. В ходе беспорядков пострадали несколько сот протестующих и десятки правоохранителей, в последующие дни столкновения продолжили набирать обороты.

ХАМАС выдвинул Израилю ультиматум, чтобы полиция покинула Храмовую гору и восточный район Иерусалима и освободила всех задержанных во время столкновений 7 мая. В противном случае палестинское исламистское движение грозило "усилить сопротивление".

ХАМАС утверждает, что своими действиями хочет "защитить" мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима от "агрессии и терроризма" Израиля.

Конфликт из-за поселений в Иерусалиме

Дополнительным фактором конфликта стала попытка выселить несколько палестинских семей из восточного района Иерусалима Шейх-Джеррах, согласно решению израильского суда.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее прокомментировал дело о выселении, заявив, что Израиль имеет право и будет строить в своей столице новые здания, таким образом развивая город. Израиль в 1980 году провозгласил весь Иерусалим своей вечной и неделимой столицей.

Сектор Газа Это узкая полоса земли вдоль Средиземного моря, площадью 360 квадратных километров, передает Википедия. Де-юре эта территория является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан). На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами. В 2005 году Израиль вывел свои войска из Газы, на данный момент фактическая власть в регионе принадлежит исламистскому движению ХАМАС, признанному в Израиле, ЕС, США и ряде других стран террористической группировкой.

Обстрел Тель-Авива

С 10 мая исламистская группировка ХАМАС, начала массовые обстрелы израильской территории. Лишь за первую ночь было выпущено около 200 ракет. Израильские военные ответили бомбардировками объектов на территории Сектора Газа, в частности, баз ХАМАС и движения Исламский джихад.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нападения не останутся без ответа.

"Террористические группы в Газе пересекли красную линию в День Иерусалима и атаковали ракетами окраины Иерусалима", - цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.

Также премьер-министр заявил, что Израиль не хочет эскалации ситуации, но признал, что конфронтация "может продлиться некоторое время".

По Израилю было выпущено более тысячи ракет / Фото Reuters

Днем 11 мая в результате воздушных ударов израильских сил было разрушено 13-этажное здание в Газе Бурдж-Ханади. Там находились офисы движения ХАМАС. Примерно за полтора часа до удара Израиль предупредил местных жителей, чтобы они срочно эвакуировались. По данным агенства Reuters, в секторе Газа погибли 35 человек, в Израиле - пятеро.

Вскоре после разрушения Бурдж-Ханади палестинские группы сообщили, что выпустили по Тель-Авиву 130 ракет. Большую часть ракет, которые выпускаются по территории Израиля, перехватывает израильская система ПВО Железный купол.

Железный купол Это тактическая система противоракетной обороны (ПРО), предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта от 4 до 70 километров. Разработана израильской компанией Rafael. Каждая батарея может защищать территорию площадью 150 квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. По состоянию на июль 2014 года, боевое дежурство несли 9 батарей по всей территории Израиля.

На некоторое время прекратил работу главный аэропорт Израиля Бен Гурион, ракеты попали в трубопровод между городами Эйлат и Ашкелон. В городе Холон неподалеку от Тель-Авива от попадания ракеты сгорел автобус (пассажиров в нем не было).

Фото Reueters

Фото Reuters

Военные Израиля также сообщили, что ликвидировали ключевых фигур разведки ХАМАС.

"Это наш самый крупный удар с 2014 года. В настоящее время мы продолжаем наносить удары по террористическим целям", — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Twitter.

По данным Армии обороны Израиля, с вечера понедельника с территории сектора Газа по израильским городам было выпущено более тысячи ракет. ЦАХАЛ в ответ нанес удары по 150 целям в секторе Газа.

По городам Ашкелон и Ашдод ХАМАС, как следует из его заявления, выпустил 157 ракет за пять минут.

ЦАХАЛ Сокращенное название Армии обороны Израиля, существующей с 1948 года. Общая численность – около 170 тысяч, за счет резервистов может быть увеличена более чем до полумиллиона человек. В министерстве обороны Израиля уже одобрили призыв более 5 тысяч человек на службу в ЦАХАЛ, если ситуация будет далее обостряться.

В Сети появилось видео перехвата ракет ХАМАСа, выпущенных по Израилю:

Израиль разбомбил жилой дом в Газе

12 мая стало известно, что Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по 13-этажному жилому дому в городе Газа. Здание вероятно служило пристанищем для многих террористов, в том числе некоторых освобожденных Израилем во время обмена пленными Гилада Шалита в 2011 году.

Как сообщает The Times of Israel, израильские военные по разным каналам предупреждали жителей дома о предстоящем ударе и призывали покинуть здание. После этого они поразили крышу дома ракетой малой мощности, что стало своеобразным предупреждением. Вскоре после этого здание поразила ракета большей мощности, в результате чего жилой дом рухнул.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ликвидации здания.

Видео инцидента опубликовали в Сети очевидцы:

Реакция ООН и США на обострение конфликта между Израилем и Палестиной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о серьезной обеспокоенности из-за растущей напряженности между Палестиной и Израилем и призвал к незамедлительной деэскалации.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Гутерриш опечален "все большим числом жертв, в том числе детей, в результате израильских авиаударов в Газе, а также гибелью израильтян в результате ракетных ударов из Газы", передает Reuters.

ООН проводит контакты на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами, чтобы помочь деэскалации ситуации.

В свою очередь, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал противоборствующие стороны немедленно прекратить огонь. По его словам, ситуация угрожает перерасти "в полномасштабную войну".

В США также осудили конфликт Израиля и Палестины и призвали обе стороны снизить напряженность.

"Всем сторонам необходимо ослабить эскалацию, снизить напряженность, предпринять практические шаги, чтобы успокоить ситуацию", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен и призвал ХАМАС немедленно прекратить ракетные обстрелы.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс также призвал обе стороны "к сдержанности и спокойствию". По его словам, Израиль имеет право защищаться и отвечать на ракетные обстрелы. В то же время "палестинский народ также имеет право на безопасность".