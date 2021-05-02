Конфлікт на кордоні: лідер Киргизії виступив із заявою

Президент Киргизстану виступив із заявою

Киргизія та Таджикистан не мають допустити продовження збройного конфлікту на кордоні між країнами. Якщо він загостриться, обидві сторони понесуть ще більші втрати, заявив президент Киргизії Садир Жапаров у своєму звернення.

"Тому що ми вічні сусіди. Наша мета - добробут нашого народу, територіальна цілісність нашої країни", - сказав Жапаров.

При цьому він зазначив, що 28-30 квітня для народу Киргизії "стали днями важких історичних випробувань і скорботи".

"Територіальна цілісність і безпека нашої Священної Вітчизни перебували під загрозою, а спокій мирного народу було порушено", - заявив він.

Жапаров повідомив, що він двічі розмовляв із президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном.

"Щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту був підписаний протокол за підсумками роботи міжурядових комісій про демаркацію кордонів", - зазначив він.

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Президент Киргизії повідомив, що зажадав від збройних сил не виходити за межі Киргизстану та не стріляти першими.

"Якби конфлікт загострився, обидві сторони понесли б ще більші втрати, у результаті могли постраждати сотні й тисячі родин", - сказав він.

Протистояння на киргизько-таджицькому кордоні