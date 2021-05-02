Конфликт на границе: лидер Киргизии выступил с заявлением

Жапаров сообщил, что он дважды разговаривал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Киргизия и Таджикистан не должны допустить продолжения вооруженного конфликта на границе межу странами. Если он обострится, обе стороны понесут еще большие потери, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в своем обращении.
"Потому что мы вечные соседи. Наша цель - благополучие нашего народа, территориальная целостность нашей страны", - сказал Жапаров.
При этом он отметил, что 28-30 апреля для народа Киргизии "стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби".
"Территориальная целостность и безопасность нашего священного Отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено", - заявил он.
Жапаров сообщил, что он дважды разговаривал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Во избежание дальнейшей эскалации конфликта был подписан протокол по итогам работы межправительственных комиссий о демаркации границ", - отметил он.
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Президент Киргизии сообщил, что потребовал от вооруженных сил не выходить за пределы Кыргызстана и не стрелять первыми.
"Если бы конфликт обострился, обе стороны понесли бы еще большие потери, в результате могли пострадать сотни и тысячи семей", - сказал он.
Противостояние на киргизско-таджикской границе
- На границе Киргизии и Таджикистана в районе Согдийской и Баткенской областей 29 апреля произошло вооруженное столкновение военных подразделений двух государств. Страны устроили атаки погранзастав друг друга с применением военной техники.
- В МИД Киргизии в тот же день заявили, что Душанбе и Бишкеку удалось договориться на уровне внешнеполитических ведомств о прекращении огня и отведении войск.
- В Кыргызстане 30 апреля заявили, что перестрелки на границе продолжаются. В ходе боев был ранен сотрудник киргизской милиции.
- 1 мая киргизский президент Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон достигли договоренностей о прекращении огня и отведении войск.
- Вечером, 1 мая, местные власти в Баткенской области (Киргизия) заявили о стабилизации ситуации на киргизско-таджикской границе и прекращении обстрелов.