УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Стало известно о решение Таджикистана и Киргизии по границам

2 мая 2021, 11:59
Прослушать новость
Остановить

Душанбе и Бишкек заявляют о намерении мирно урегулировать конфликт.

Граница
Кыргазстан и Таджикистан договорились уточнить линии границ двух государств / Госпогранслужба Кыргызстан

Делегации правительств Таджикистана и Кыргызстана достигли договоренностей о начале работы над уточнением и определением проектной линии общей границы двух государств. Стороны намерены урегулировать таджикско-киргизскую конфронтацию мирным путем.

"Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы", - сообщает пресс-служба правительства Киргизии в воскресенье, 2 мая.

На переговорах, которые состоялись в Баткенской области, Бишкек представлял председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, а Душанбе – руководитель ГКНБ Саймумин Ятимов.

Указано, что стороны обсудили дальнейшие действия двух государств по разрешению конфликта на границе и пришли к выводу, согласно которому ситуация должна быть урегулирована путем переговоров.

"Главы делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе", - отмечено в заявлении киргизского правительства.

Подчеркивается, что по итогам переговоров представители Бишкека и Душанбе подписали совместный протокол, однако содержание документа не раскрыто.

Справка

Конфликт Бишкека и Душанбе

Около 150 жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 28 апреля забросали друг друга камнями. Причина конфликта – установке таджикским государством камер видеонаблюдения у водозабора Головной. В Душанбе приняли решение убрать видеофиксацию, однако глава Исфаринского района отказался выполнять требование центральных властей.

Принадлежность участка границы в районе водозабора Головной оспаривается Бишкеком и Душанбе. Таджики считают, что они могут устанавливать камеры в данном районе. Киргизы заявляют о противоречии такого решения законодательству.Читайте такжеСтало известно об отведении войск Таджикистана от границ Киргизии

Примечательно, что из 976 километров двух границ, определены в договорах и обозначены только 504 километра. На картах 1924-1927 годов, а также 1989 года, на картах район водозабора Головной был обозначен территорией Таджикистана. На территориях, где четко не прочерчены границы, периодически происходят конфликты из-за ресурсов и межэтнические противостояния.

Водозабор Головной находится в верховьях реки Исфара и используется для водоснабжения Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Противостояние на киргизско-таджикской границе

Таджикистан госграница Кыргызстан Конфликт Киргизии и Таджикистана
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно о решение Таджикистана и Киргизии по границам». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Три лучших рецепта пасхи: ключевые правила приготовленияТри лучших рецепта пасхи: ключевые правила приготовления Пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фотоПасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото Тина Кароль ответила на личный вопрос о мужчинах и отношенияхТина Кароль ответила на личный вопрос о мужчинах и отношениях Прощай, Google: 8 поисковиков, которые лучше ГуглаПрощай, Google: 8 поисковиков, которые лучше Гугла Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 апреля: открытый дар и угроза здоровьюГороскоп всех знаков Зодиака на 29 апреля: открытый дар и угроза здоровью

Последние новости

13:45
Как сдать ВНО-2021 на отлично: подборка полезных YouTube-каналов
13:38
В Киево-Печерской лавре прихожане не соблюдали правила карантина Видео
13:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 мая: чему посвятить праздничный день Видео
13:24
Bioware продолжает дразнить фанатов кадрами из Dragon Age 4
13:16
Украину накроют новые волны COVID-19: врач назвал главную причину Видео
Реклама
12:47
Зеленскому очень опасно один на один встречаться с Путиным – экс-посол Видео
12:47
Кабмин отреагировал на заявление об отставке Набсовета Нафтогаза Видео
12:16
Эксперт рассказал, сколько можно хранить вареные яйца Видео
12:15
В Интернет просочились свежие кадры из Elden Ring и дата выхода игры Видео
11:59
Стало известно о решение Таджикистана и Киргизии по границам Видео
11:48
Смертельное ДТП в Киеве с Infiniti: подробности и отмазка защиты "мажора" Видео
11:11
Минздрав обновил список регионов красной зоны карантина Видео
10:26
Присоединение США к крымской платформе ударит по России - эксперт Видео
10:24
В Киеве в ночь на Пасху была массовая драка и поножовщина
10:09
Путин запугивает Лукашенко как старуху из голливудского фильма мнение
09:52
Синоптик назвал грозовые регионы Украины – кому ждать непогоды Видео
09:34
Крохотные мини-сумки сказочной красоты – большая модная тенденция 2021 Фото Видео
09:25
Вирастюк еще не нардеп: Верховный Суд отменил протокол ЦИК Видео
09:00
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 мая: какие ждут сложности Видео
08:42
Марш в честь СС Галичина - историческая безграмотность украинцев мнение
Реклама
08:20
Коронавирус в Украине за сутки выявили у более 5 тысяч человек Видео
07:56
В Киеве неизвестным веществом в квартире отравились шесть человек
07:42
Гороскоп на май-2021 для всех знаков: Рака побалует судьба, а Тельцу придется туго Видео
07:30
Кулеба сообщил, что США точно присоединятся к Крымской платформе Видео
07:15
Разгул стихии на Пасху: украинцев предупредили о шквалах и грозах с градом Видео
06:55
Нож в спину: как РФ ответит Украине за участие США в Крымской платформе мнение
06:03
Генерал ВСУ раскрыл вероятный сценарий вторжения армии РФ в Украину Видео
05:29
Врач объяснила, нужны ли детям прививки от COVID-19 и есть ли вакцина
04:58
Кравчук жестко раскритиковал Кремль и пригрозил России распадом Видео
04:22
Европарламент принял антироссийскую резолюцию: эксперт оценил плюсы и минусы Видео
04:05
Вещи, которые нужно выбросить из своего шкафа Видео
03:22
Дипломат объяснил последствия для России в случае отключения SWIFT Видео
02:50
Повышение зарплаты и лидерство: что сулит гороскоп на май Рыбам
02:11
Гаджет дня: умные наушники, подбирающие музыку под настроение Видео
00:55
Алина Гросу кардинально изменила образ
00:19
Христос Воскрес! Красивые открытки-поздравления с Пасхой
01 мая, суббота
23:45
Визит Блинкена в Украину: Госдеп анонсировал вопрос поставок оружия Киеву Видео
23:11
Сильная магнитная буря на Пасху 2021 ударит по сосудам: что делать Видео
23:02
СМИ обнародовали разговор адвоката Трампа с Ермаком по делу Байдена
22:50
Благодатный огонь в Украине: когда и где прихожане увидят святыню Видео
Реклама
22:30
Почему нельзя вытирать лицо полотенцем Видео
22:12
В Bellingcat заявили о причастности РФ к взрывам военных складов в Украине Видео
22:08
Кравчук обвинил Россию в хитром подвохе на переговорах по Донбассу Видео
21:41
Гороскоп на май для Стрельца: чего ждать и на что обратить внимание
21:33
В Украине подорожали игры для PlayStation 4
21:20
Кофе или чай: что здоровее для организма Видео
21:01
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
20:56
В РФ назвали число получивших двуглавый паспорт украицев Видео
20:54
У Лаврова бьются над тем, чтобы помешать Украине вернуть Крым – Кулеба Видео
20:22
"Шуфрич - внук Жукова?": Дробович потроллил хеппенинг "маргиналов" из ОПЗЖ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять