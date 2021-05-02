Стало известно о решение Таджикистана и Киргизии по границам

Кыргазстан и Таджикистан договорились уточнить линии границ двух государств / Госпогранслужба Кыргызстан

Делегации правительств Таджикистана и Кыргызстана достигли договоренностей о начале работы над уточнением и определением проектной линии общей границы двух государств. Стороны намерены урегулировать таджикско-киргизскую конфронтацию мирным путем.

"Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы", - сообщает пресс-служба правительства Киргизии в воскресенье, 2 мая.

На переговорах, которые состоялись в Баткенской области, Бишкек представлял председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, а Душанбе – руководитель ГКНБ Саймумин Ятимов.

Указано, что стороны обсудили дальнейшие действия двух государств по разрешению конфликта на границе и пришли к выводу, согласно которому ситуация должна быть урегулирована путем переговоров.

"Главы делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе", - отмечено в заявлении киргизского правительства.

Подчеркивается, что по итогам переговоров представители Бишкека и Душанбе подписали совместный протокол, однако содержание документа не раскрыто.

Справка

Конфликт Бишкека и Душанбе

Около 150 жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 28 апреля забросали друг друга камнями. Причина конфликта – установке таджикским государством камер видеонаблюдения у водозабора Головной. В Душанбе приняли решение убрать видеофиксацию, однако глава Исфаринского района отказался выполнять требование центральных властей.

Принадлежность участка границы в районе водозабора Головной оспаривается Бишкеком и Душанбе. Таджики считают, что они могут устанавливать камеры в данном районе. Киргизы заявляют о противоречии такого решения законодательству.Читайте такжеСтало известно об отведении войск Таджикистана от границ Киргизии

Примечательно, что из 976 километров двух границ, определены в договорах и обозначены только 504 километра. На картах 1924-1927 годов, а также 1989 года, на картах район водозабора Головной был обозначен территорией Таджикистана. На территориях, где четко не прочерчены границы, периодически происходят конфликты из-за ресурсов и межэтнические противостояния.

Водозабор Головной находится в верховьях реки Исфара и используется для водоснабжения Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Противостояние на киргизско-таджикской границе