Стало известно о решение Таджикистана и Киргизии по границам

Душанбе и Бишкек заявляют о намерении мирно урегулировать конфликт.
Делегации правительств Таджикистана и Кыргызстана достигли договоренностей о начале работы над уточнением и определением проектной линии общей границы двух государств. Стороны намерены урегулировать таджикско-киргизскую конфронтацию мирным путем.
"Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы", - сообщает пресс-служба правительства Киргизии в воскресенье, 2 мая.
На переговорах, которые состоялись в Баткенской области, Бишкек представлял председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев, а Душанбе – руководитель ГКНБ Саймумин Ятимов.
Указано, что стороны обсудили дальнейшие действия двух государств по разрешению конфликта на границе и пришли к выводу, согласно которому ситуация должна быть урегулирована путем переговоров.
"Главы делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе", - отмечено в заявлении киргизского правительства.
Подчеркивается, что по итогам переговоров представители Бишкека и Душанбе подписали совместный протокол, однако содержание документа не раскрыто.
Справка
Конфликт Бишкека и Душанбе
Около 150 жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 28 апреля забросали друг друга камнями. Причина конфликта – установке таджикским государством камер видеонаблюдения у водозабора Головной. В Душанбе приняли решение убрать видеофиксацию, однако глава Исфаринского района отказался выполнять требование центральных властей.
Принадлежность участка границы в районе водозабора Головной оспаривается Бишкеком и Душанбе. Таджики считают, что они могут устанавливать камеры в данном районе. Киргизы заявляют о противоречии такого решения законодательству.Читайте такжеСтало известно об отведении войск Таджикистана от границ Киргизии
Примечательно, что из 976 километров двух границ, определены в договорах и обозначены только 504 километра. На картах 1924-1927 годов, а также 1989 года, на картах район водозабора Головной был обозначен территорией Таджикистана. На территориях, где четко не прочерчены границы, периодически происходят конфликты из-за ресурсов и межэтнические противостояния.
Водозабор Головной находится в верховьях реки Исфара и используется для водоснабжения Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Противостояние на киргизско-таджикской границе
- На границе Киргизии и Таджикистана в районе Согдийской и Баткенской областей 29 апреля произошло вооруженное столкновение военных подразделений двух государств. Страны устроили атаки погранзастав друг друга с применением военной техники.
- В МИД Киргизии в тот же день заявили, что Душанбе и Бишкеку удалось договориться на уровне внешнеполитических ведомств о прекращении огня и отведении войск.
- В Кыргызстане 30 апреля заявили, что перестрелки на границе продолжаются. В ходе боев был ранен сотрудник киргизской милиции.
- 1 мая киргизский президент Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон достигли договоренностей о прекращении огня и отведении войск.
- Вечером, 1 мая, местные власти в Баткенской области (Киргизия) заявили о стабилизации ситуации на киргизско-таджикской границе и прекращении обстрелов.