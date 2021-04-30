На границе Кыргызстана с Таджикистаном новые бои, есть раненые

В Баткенской области Кыргызстана возле границы вновь ведется перестрелка.
Сотрудник киргизской милиции ранен во время новой перестрелки на границе с Таджикистаном.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УВД Баткенской области Кыргызстана, в Лейлекском районе Баткенской области, в населенном пункте Арка-1 возле кыргызско-таджикской границы вновь ведется перестрелка.
"Стрельба ведется периодически. Среди раненых есть сотрудник милиции", - заявил представитель пресс-службы.
В свою очередь, по информации таджикской службы Радио Свобода - Радио Озоди, в ходе вооруженного конфликта от огнестрельных ранений погибли не менее восьми граждан Таджикистана, среди которых трое военнослужащих пограничных войск ГКНБ Таджикистана и пятеро гражданских. По данным радио, их похоронили в пятницу.
Вместе с тем ИА Азия-Плюс со ссылкой на свои источники сообщает, что жертвами конфликта стали 10 граждан Таджикистана, более 90 ранены.
Конфликт Таджикистана и Кыргызстана:
- Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана ранее обострилась, между военными двух стран произошли перестрелки. Вечером стороны достигли договоренностей о прекращении огня.
- По последним данным Минздрава Кыргызстана, число пострадавших с киргизской стороны достигло 134 человек, 13 погибли.
- Стороны договорились прекратить боевые действия на приграничных участках Согдийской и Баткенской областей, отвести войска и военную технику с приграничных участков в места их постоянной дислокации, а также продолжить переговорный процесс по стабилизации обстановки на приграничных участках.