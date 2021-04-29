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Стало известно о договоренностях Бишкека и Душанбе по ситуации у границ

29 апреля 2021, 19:18
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Главы МИД Киргизии и Таджикистана призвали стороны конфликта не поддаваться на провокации.

Кыргызстан
В МИД Кыргызстана объявили о мирных договоренностях с Таджикистаном / mfa.gov.kg

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев и глава МИД Таджикистана Сирожиддин Мухриддин достигли договоренностей о прекращении огня у границ двух государств. По результатам переговоров стороны решили отвести войска в пункты их постоянного пребывания и вести диалог о дальнейшем урегулировании конфликта. Об этом сообщает киргизское внешнеполитическое ведомство.

В сообщении МИД Кыргызстана указано, что по итогам переговоров Казакбаева и Мухриддина было достигнуто соглашение о прекращении огня. Как утверждают в киргизском внешнеполитическом ведомстве, договоренности вступили в силу с 20:00 (17:00 по Киеву, - ред.) по местному времени 29 апреля. Вооруженные силы двух государств должны вернуться в места их прежней дислокации.

Кроме того, Бишкек и Душанбе запланировали проведение встречи руководителей силовых структур двух стран, в которой должны принять участие представители местных властей районов, где произошел конфликт. Стороны намерены договариваться об условиях дальнейшего урегулирования конфронтации.Читайте такжеБои Киргизии и Таджикистана: что происходит и в чем причина конфликта

В сообщении подчеркивается, что главы МИД Кыргызстана и Таджикистана призывают всех участников конфликта не поддаваться на провокации.

Кроме того, как сообщает 24.kg, в Минздраве Киргизии заявили, что в результате военного столкновения Душанбе и Бишкека пострадал 31 человек. Один человек умер.

Конфликт Кыргызстана и Таджикистана

  • Около 150 жителей пограничных районов республик Киргизии и Таджикистана в среду, 28 апреля, забросали друг друга камнями после того, как таджикские пограничники установили камеры видеонаблюдения у водозабора Головной. Участок является спорной территорией, поэтому в Кыргызстане заявили о незаконности таких действий со стороны Душанбе. В Таджикистане считают, что закон нарушен не был.
  • 29 апреля конфликт между Душанбе и Бишкеком перерос в военное противостояние. На границах двух государств велись бои с применением боевой техники, а стороны стягивали войска по периметру приграничных пунктов.

Таджикистан Кыргызстан Конфликт Киргизии и Таджикистана
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