Конфликт Киргизии и Таджикистана: президенты достигли важной договоренности

Садыр Жапаров провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном / Фото Reuters

Президенты Киргизии и Таджикистана - Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон – 1 мая провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили полное прекращение огня на границе между странами и отвод военных от зоны дислокации.

Как сообщает пресс-служба президента Киргизии, президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе.

"В ходе телефонного разговора, главы Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Кыргызстана и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы.

У пресс-службе президента Таджикистана подтвердили факт разговора. Также сообщили, что обсуждались те же вопросы, о которых заявила киргизская сторона.

"Особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции", - говорится в сообщении.

Напомним, утром в субботу, 1 мая, в пограничной службе киргизского Государственного комитета национальной безопасности заявили, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам граждан Киргизстана в местности Арка Лейлекского района Баткенской области.

В то же время в таджикских правоохранительных органах заявили, что информация об обстреле территории не соответствует действительности.

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