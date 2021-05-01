Конфликт Киргизии и Таджикистана: президенты достигли важной договоренности

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели 1 мая телефонный разговор. Стороны договорились отвести всю военную технику от границы.
Президенты Киргизии и Таджикистана - Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон – 1 мая провели телефонные переговоры. Лидеры обсудили полное прекращение огня на границе между странами и отвод военных от зоны дислокации.
Как сообщает пресс-служба президента Киргизии, президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе.
"В ходе телефонного разговора, главы Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Кыргызстана и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы.
У пресс-службе президента Таджикистана подтвердили факт разговора. Также сообщили, что обсуждались те же вопросы, о которых заявила киргизская сторона.
"Особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции", - говорится в сообщении.
Напомним, утром в субботу, 1 мая, в пограничной службе киргизского Государственного комитета национальной безопасности заявили, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам граждан Киргизстана в местности Арка Лейлекского района Баткенской области.
В то же время в таджикских правоохранительных органах заявили, что информация об обстреле территории не соответствует действительности.
Конфликт Душанбе и Бишкека – о чем важно знать:
- 28 апреля около 150 жителей пограничных районов Киргизии и Таджикистана закидали друг друга камнями. Конфликт произошел из-за установки таджикскими пограничниками камер видеонаблюдения у водозабора Головной. Вечером обстановка стабилизировалась: таджикская сторона согласилась убрать камеру с линий электропередач у водораспределительного пункта, однако руководитель Исфаринского района Баховидин Баходирзода отказался подчиниться требованию Душанбе.
- И Бишкек, и Душанбе придерживаются точки зрения, согласно которой конфликт случился после установки камер Таджикистаном. Участок границы является спорным, поэтому в Киргизии считают такое решение незаконным. Таджикская сторона полагает, что имеет право на реализацию таких мероприятий.
- Одна из проблем связана с тем, что карты 1924-1927 годов и 1989 года указывают на принадлежность водораспределительного пункта Головной именно Таджикистану. Водозабор находится в верховьях реки Исфара и используется для орошения и снабжения водой приграничных территорий Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
- Кроме того, существуют вопросы и в ситуации с делимитацией границ Таджикистана и Кыргызстана. Протяженность границ двух государств – 976 километров, причем только 504 из них четко определены в договорах и обозначены на картах. На участках границ, которые не демаркированы, нередко возникают конфликты из-за земли, воды, нерегламентированного пересечения границ, а также межэтнические проблемы. В ходе противостояний стороны могут задействовать камни или оружие.
- Кыргызстан и Таджикистан являются государствами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).