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Киргизстан заявил об обстреле жилых домов со стороны Таджикистана

1 мая 2021, 11:24
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Таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Киргизстана.

Киргизия Таджикистан
Киргистан заявил об обстреле жилых домов со стороны Таджикистана / Соцсети

Военный конфликт Киргизстана и Таджикистана не утихает. В субботу, 1 мая, военнослужащие Таджикистана начали обстрел территории Киргизии.

"В местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Киргизстана", - сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Сообщается, что обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы "напряженная".

"Пограничные подразделения Погранслужбы ГКНБ Кыргызской Республики заняли оборонительные позиции", - рассказали пограничники.

В то же время источник в таджикских правоохранительных органах в комментарии агентству рассказал, что информация Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии об обстреле территории республики со стороны Таджикистана не соответствует действительности.

"В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе, в частности в селе Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия), относительно спокойная, никаких обстрелов нет", - сказал собеседник агентства.

Конфликт Душанбе и Бишкека – о чем важно знать:

  • 28 апреля около 150 жителей пограничных районов Киргизии и Таджикистана закидали друг друга камнями. Конфликт произошел из-за установки таджикскими пограничниками камер видеонаблюдения у водозабора Головной. Вечером обстановка стабилизировалась: таджикская сторона согласилась убрать камеру с линий электропередач у водораспределительного пункта, однако руководитель Исфаринского района Баховидин Баходирзода отказался подчиниться требованию Душанбе.
  • И Бишкек, и Душанбе придерживаются точки зрения, согласно которой конфликт случился после установки камер Таджикистаном. Участок границы является спорным, поэтому в Киргизии считают такое решение незаконным. Таджикская сторона полагает, что имеет право на реализацию таких мероприятий.
  • Одна из проблем связана с тем, что карты 1924-1927 годов и 1989 года указывают на принадлежность водораспределительного пункта Головной именно Таджикистану. Водозабор находится в верховьях реки Исфара и используется для орошения и снабжения водой приграничных территорий Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
  • Кроме того, существуют вопросы и в ситуации с делимитацией границ Таджикистана и Кыргызстана. Протяженность границ двух государств – 976 километров, причем только 504 из них четко определены в договорах и обозначены на картах. На участках границ, которые не демаркированы, нередко возникают конфликты из-за земли, воды, нерегламентированного пересечения границ, а также межэтнические проблемы. В ходе противостояний стороны могут задействовать камни или оружие.
  • Кыргызстан и Таджикистан являются государствами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Конфликт Киргизии и Таджикистана
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