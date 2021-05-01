Киргизстан заявил об обстреле жилых домов со стороны Таджикистана

Таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Киргизстана.
Военный конфликт Киргизстана и Таджикистана не утихает. В субботу, 1 мая, военнослужащие Таджикистана начали обстрел территории Киргизии.
"В местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Киргизстана", - сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности.
Сообщается, что обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы "напряженная".
"Пограничные подразделения Погранслужбы ГКНБ Кыргызской Республики заняли оборонительные позиции", - рассказали пограничники.
В то же время источник в таджикских правоохранительных органах в комментарии агентству рассказал, что информация Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии об обстреле территории республики со стороны Таджикистана не соответствует действительности.
"В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе, в частности в селе Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия), относительно спокойная, никаких обстрелов нет", - сказал собеседник агентства.
Конфликт Душанбе и Бишкека – о чем важно знать:
- 28 апреля около 150 жителей пограничных районов Киргизии и Таджикистана закидали друг друга камнями. Конфликт произошел из-за установки таджикскими пограничниками камер видеонаблюдения у водозабора Головной. Вечером обстановка стабилизировалась: таджикская сторона согласилась убрать камеру с линий электропередач у водораспределительного пункта, однако руководитель Исфаринского района Баховидин Баходирзода отказался подчиниться требованию Душанбе.
- И Бишкек, и Душанбе придерживаются точки зрения, согласно которой конфликт случился после установки камер Таджикистаном. Участок границы является спорным, поэтому в Киргизии считают такое решение незаконным. Таджикская сторона полагает, что имеет право на реализацию таких мероприятий.
- Одна из проблем связана с тем, что карты 1924-1927 годов и 1989 года указывают на принадлежность водораспределительного пункта Головной именно Таджикистану. Водозабор находится в верховьях реки Исфара и используется для орошения и снабжения водой приграничных территорий Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
- Кроме того, существуют вопросы и в ситуации с делимитацией границ Таджикистана и Кыргызстана. Протяженность границ двух государств – 976 километров, причем только 504 из них четко определены в договорах и обозначены на картах. На участках границ, которые не демаркированы, нередко возникают конфликты из-за земли, воды, нерегламентированного пересечения границ, а также межэтнические проблемы. В ходе противостояний стороны могут задействовать камни или оружие.
- Кыргызстан и Таджикистан являются государствами-участницами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).