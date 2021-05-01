Киргизстан заявил об обстреле жилых домов со стороны Таджикистана

Киргистан заявил об обстреле жилых домов со стороны Таджикистана / Соцсети

Военный конфликт Киргизстана и Таджикистана не утихает. В субботу, 1 мая, военнослужащие Таджикистана начали обстрел территории Киргизии.

"В местности Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Киргизстана", - сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

Сообщается, что обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы "напряженная".

"Пограничные подразделения Погранслужбы ГКНБ Кыргызской Республики заняли оборонительные позиции", - рассказали пограничники.

В то же время источник в таджикских правоохранительных органах в комментарии агентству рассказал, что информация Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии об обстреле территории республики со стороны Таджикистана не соответствует действительности.

"В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе, в частности в селе Арка Лейлекского района Баткенской области (Киргизия), относительно спокойная, никаких обстрелов нет", - сказал собеседник агентства.

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