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В Кыргызстане рассказали, что происходит на границе с Таджикистаном

1 мая 2021, 20:08
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Ситуация на киргизско-таджикской границе стабилизировалась.

Таджикистан Киргизия
В Киргизии заявили, что стрельба на границе с Таджикистаном прекращена / Скриншот YouTube-канал Euronews

На границе Кыргызстана и Таджикистана, где в последние дни происходили перестрелки между пограничниками двух государств, фиксируется стабильная ситуация. Стороны прекратили огонь. Об этом заявил представитель администрации Баткенской области Киргизской республики.

"Ситуация стабилизировалась, сейчас все спокойно. Стрельбы нигде нет", - цитирует представителя местной администрации РИА Новости.

Справка

Конфликт Кыргызстана и Таджикистана

28 апреля около 150 жителей приграничных районов двух республик забросали друг друга камнями. Конфликт случился из-за установки Таджикистаном камер видеонаблюдения у водозабора Головной. Центральные власти таджикского государства согласились с тем, что нужно убрать видеофиксацию, однако на местном уровне глава Исфаринского района отказался выполнять требование Душанбе.

Участок границы в районе Водозабора Головной является предметом территориальных споров Бишкека и Душанбе. Таджики считают, что имеют право устанавливать там камеры. По мнению киргизов, решение незаконное.Читайте такжеСтало известно об отведении войск Таджикистана от границ Киргизии

Проблема состоит в том, что из 976 километров границ двух государств, только 504 из них четко определены в договорах и обозначены на картах. Кроме того, в 1924-1927 годах, а также в 1989 году, на картах данный район был указан как территория Таджикистана.

Противостояние Бишкека и Душанбе

Таджикистан Кыргызстан Конфликт Киргизии и Таджикистана
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