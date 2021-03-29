Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі - Bloomberg

Коли відновиться рух суден, поки що невідомо. На даний момент Ever Given перебуває під охороною.
Контейнеровоз Ever Given, який заблокував рух Суецьким каналом, частково зняли з мілини.
Коли відновиться рух суден, поки що невідомо. Про це інформує Bloomberg з посиланням на компанію Inchcape Shipping, що займається морськими перевезеннями.
На даний момент судно перебуває під охороною. Раніше в управлінні Суецького каналу повідомляли, що в операції зі зняття з мілини брали участь десять буксирів. Прорив у рятувальній операції стався після того, як землекопи витягли 27 тисяч кубометрів піску, заглибившись у береги каналу.
Хоча корабель частково вже знаходиться на плаву, поки що незрозуміло, як скоро водний шлях буде відкрито для руху або скільки часу буде потрібно, щоб очистити затор з понад 450 суден.
Нагадаємо:
- 23 березня величезний контейнеровоз Ever Given сів на мілину у Суецькому каналі, який з'єднує Середземне і Червоне моря. Передбачається, що до цього призвів сильний вітер і людський фактор.
- Контейнеровоз має розмір 400 метрів завдовжки, 60 метрів - завширшки і розрахований на 200 тисяч тонн вантажу. Через це з обох боків Суецького каналу утворилися величезні затори з інших суден.
- 28 березня контейнеровоз Ever Given, який сів на мілину і заблокував Суецький канал, вдалося зрушити з місця.
Автор: Анна Багрій