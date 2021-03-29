Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі - Bloomberg

Контейнеровоз Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі 23 березня / Фото Reuters

Контейнеровоз Ever Given, який заблокував рух Суецьким каналом, частково зняли з мілини.

Коли відновиться рух суден, поки що невідомо. Про це інформує Bloomberg з посиланням на компанію Inchcape Shipping, що займається морськими перевезеннями.

На даний момент судно перебуває під охороною. Раніше в управлінні Суецького каналу повідомляли, що в операції зі зняття з мілини брали участь десять буксирів. Прорив у рятувальній операції стався після того, як землекопи витягли 27 тисяч кубометрів піску, заглибившись у береги каналу.

Хоча корабель частково вже знаходиться на плаву, поки що незрозуміло, як скоро водний шлях буде відкрито для руху або скільки часу буде потрібно, щоб очистити затор з понад 450 суден.

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