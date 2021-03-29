Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале - Bloomberg

Контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта / Фото Reuters

Контейнеровоз Ever Given, котрый заблокировал движение по Суэцкому каналу, частично сняли с мели.

Когда возобновится движение судов, пока что неизвестно. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

На данный момент судно находится под охраной. Ранее в управлении Суэцкого канала сообщали, что в операции по снятию с мели участвовали десять буксиров. Прорыв в спасательной операции произошел после того, как землекопы извлекли 27 тысяч кубометров песка, углубившись в берега канала.

Хотя корабль частично уже находится на плаву, пока что непонятно, как скоро водный путь будет открыт для движения или сколько времени потребуется, чтобы очистить пробку из более 450 судов.

Напомним: