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Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале - Bloomberg

29 марта 2021, 07:25
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Когда возобновится движение судов, пока что неизвестно. На данный момент Ever Given находится под охраной.

Контейнеровоз Ever Given
Контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 23 марта / Фото Reuters

Контейнеровоз Ever Given, котрый заблокировал движение по Суэцкому каналу, частично сняли с мели.

Когда возобновится движение судов, пока что неизвестно. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками.

На данный момент судно находится под охраной. Ранее в управлении Суэцкого канала сообщали, что в операции по снятию с мели участвовали десять буксиров. Прорыв в спасательной операции произошел после того, как землекопы извлекли 27 тысяч кубометров песка, углубившись в берега канала.

Хотя корабль частично уже находится на плаву, пока что непонятно, как скоро водный путь будет открыт для движения или сколько времени потребуется, чтобы очистить пробку из более 450 судов.

Напомним:

  • 23 марта огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, который соединяет Средиземное и Красное моря. Предполагается, что к этому привел сильный ветер и человеческий фактор.
  • Контейнеровоз имеет размер 400 метров в длину, 60 метров – в ширину и рассчитан на 200 тысяч тонн груза. Из-за этого с обеих сторон Суэцкого канала образовались огромные пробки из других судов.
  • 28 марта контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, удалось сдвинуть с места.

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